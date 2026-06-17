Kena: Bridge of Spirits стала доступна в GOG

Kena: Bridge of Spirits скоро получит продолжение, поэтому разработчики Ember Lab пользуются возросшим интересом и хотят, чтобы игра, изначально являвшаяся эксклюзивом для PS4 и ПК, охватила ещё более широкую аудиторию. Именно поэтому она в итоге была выпущена на Xbox, а несколько месяцев назад вышла версия для Nintendo Switch 2.

Можно подумать, что дебют в марте на гибридной консоли будет достаточным, чтобы значительно расширить фанатскую базу и вернуть игру в центр внимания. Однако, как оказалось, этого разработчикам было недостаточно.

Пользователи GOG теперь могут приобрести игру по довольно выгодной цене. До 1 июля доступна скидка в 50%.