Это было ожидаемо - выход Kena: Scars of Kosmora перенесён на 2027 год

Издатель Sony Interactive Entertainment и студия-разработчик Ember Lab перенесли выход сиквела Kena: Bridge of Spirits — игры Kena: Scars of Kosmora — с ранее запланированного 2026 года на 2027-й. Игра будет доступна как на физических носителях, так и в цифровом формате на PlayStation 5, а также на ПК (в Steam и Epic Games Store).

Ниже приведены свежие подробности, которыми в блоге PlayStation поделились операционный директор Ember Lab Джош Грир и сценарист игры Томас Варга:

С момента показа анонсирующего трейлера в феврале мы усердно работали над тем, чтобы довести Kena: Scars of Kosmora до финишной прямой. Нас очень вдохновляют энтузиазм и интерес со стороны фанатов. Мы с нетерпением ждём возможности поделиться с вами новой главой истории Кены!



В то же время мы стремимся создать игру высочайшего качества, превосходящую наш дебютный проект 2021 года Bridge of Spirits, и при этом значительно более масштабную. Для этого нам требуется ещё немного времени. Перенос релиза на 2027 год позволит нам как следует отполировать игру и реализовать тот расширенный игровой опыт, который мы задумали. А пока мы хотели бы рассказать подробнее о мире, который вам предстоит исследовать в скором времени!