Фэнтезийное приключение продолжается: на State of Play официально представили Kena: Scars of Kosmora

Сегодняшняя трансляция State of Play началась с громкого возвращения студии Ember Lab. Разработчики, покорившие сердца геймеров в 2021 году хитом Kena: Bridge of Spirits, официально анонсировали прямой сиквел под названием Kena: Scars of Kosmora. Игра сохраняет узнаваемый визуальный стиль, напоминающий лучшие анимационные ленты Pixar, но обещает стать заметно взрослее и масштабнее предшественницы.
Главная героиня, Кена, предстает перед игроками не просто как юная проводница духов, а как опытный мастер своего дела. Она заметно повзрослела, и тон ее нового приключения стал более мрачным. Сюжет отправляет Кену на таинственный и обширный остров Космора. Здесь ей предстоит найти лекарство от некой болезни и воссоединиться со старым другом.
Однако путешествие идет не по плану: столкнувшись с мощной порчей, Кена ломает свой верный посох. Чтобы выжить в новых условиях, героине придется обратиться к забытой и опасной форме духовного руководства, позволяющей манипулировать стихиями.
Ключевые особенности сиквела:
- Масштабный мир: Остров Космора предложит для исследования разнообразные биомы с уникальными культурами и секретами.
- Новые механики: Разбитый посох и владение стихиями изменят подход к сражениям и решению головоломок.
- Духи-спутники: Кене будут помогать новые компаньоны, чьи силы необходимы для продвижения вперед.
Разработчики обещают, что испытания станут суровее, а битвы с боссами — эпичнее. Релиз Kena: Scars of Kosmora запланирован на 2026 год. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.
Первая часть зашла
Ураааа. Давно ждал. 1 часть чертовски зашла. Очень атмосферная и прикольная игрушка. Оч ламповая. Но как я понял милых кругликов больше не будет:(
прощайте гнилушки
1часть .Игра очень красивая,просто мультик DreamWorks.Но геймплей просто чудовищно унылое унынье.Честно прошёл пол игры.Остальное досмотрел в игрофильме.
очень хорошо,первую проходил с удовольствием,действительно красивая игра
Девочка созрела