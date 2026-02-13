Фэнтезийное приключение продолжается: на State of Play официально представили Kena: Scars of Kosmora

Сегодняшняя трансляция State of Play началась с громкого возвращения студии Ember Lab. Разработчики, покорившие сердца геймеров в 2021 году хитом Kena: Bridge of Spirits, официально анонсировали прямой сиквел под названием Kena: Scars of Kosmora. Игра сохраняет узнаваемый визуальный стиль, напоминающий лучшие анимационные ленты Pixar, но обещает стать заметно взрослее и масштабнее предшественницы.

Главная героиня, Кена, предстает перед игроками не просто как юная проводница духов, а как опытный мастер своего дела. Она заметно повзрослела, и тон ее нового приключения стал более мрачным. Сюжет отправляет Кену на таинственный и обширный остров Космора. Здесь ей предстоит найти лекарство от некой болезни и воссоединиться со старым другом.

Однако путешествие идет не по плану: столкнувшись с мощной порчей, Кена ломает свой верный посох. Чтобы выжить в новых условиях, героине придется обратиться к забытой и опасной форме духовного руководства, позволяющей манипулировать стихиями.

Ключевые особенности сиквела:

Масштабный мир: Остров Космора предложит для исследования разнообразные биомы с уникальными культурами и секретами.

Новые механики: Разбитый посох и владение стихиями изменят подход к сражениям и решению головоломок.

Духи-спутники: Кене будут помогать новые компаньоны, чьи силы необходимы для продвижения вперед.

Разработчики обещают, что испытания станут суровее, а битвы с боссами — эпичнее. Релиз Kena: Scars of Kosmora запланирован на 2026 год. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.