Игроки считают, что Kena: Scars of Kosmora тихо перенесли на следующий год

Фанаты PlayStation начали подозревать, что Kena: Scars of Kosmora не выйдет в 2026 году, как было обещано во время февральской State of Play.

Сиквел Kena был анонсирован с релизным окном на 2026 год для PS5 и ПК, однако за последние месяцы разработчики из Ember Lab не раскрыли ни точную дату выхода, ни новые подробности проекта. Дополнительные вопросы появились после завершения Summer Game Fest и других июньских презентаций, где игра так и не появилась.

В социальных сетях студии всё чаще можно встретить сообщения от игроков с просьбами рассказать о статусе проекта. Одни спрашивают, актуален ли ещё релиз в этом году, другие требуют хотя бы приблизительную дату выхода.

Официально перенос пока не подтверждён. Тем не менее многие считают, что у игры остаётся всё меньше шансов выйти в 2026 году. Осенний календарь релизов уже переполнен крупными проектами, а издатели также стараются держаться подальше от релизного окна Grand Theft Auto VI, выход которой ожидается в ноябре.

Пока Ember Lab хранит молчание, поэтому судьба Kena: Scars of Kosmora остаётся неизвестной. Если игра действительно не успевает к релизу в этом году, анонс переноса на 2027-й может состояться уже в ближайшие месяцы.