Mechanics VoiceOver представили русскую озвучку трейлера Kena: Scars of Kosmora

Студия Mechanics VoiceOver озвучила недавний трейлер игры Kena: Scars of Kosmora на русский язык.

Трейлер позволяет оценить работу команды над голосами персонажей и звуковым оформлением. Роли озвучили: Кена - Екатерина Гершкович, мужской голос - Валерий Сторожик. Mechanics VoiceOver отметили, что с нетерпением ждут релиз игры, но пока что "ни на что не намекают".

Kena: Scars of Kosmora выйдет на PC и PS5 в 2026 году.