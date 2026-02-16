"Партнёрство с PS Studios расширило наши возможности": Sony увеличила инвестиции в Kena: Scars of Kosmora

С выходом сиквела Scars of Kosmora, анонсированного на прошлой неделе во время State of Play, Sony увеличила инвестиции, добавив игру в свой портфель PS Studios. Это означает, что, хотя разработчик Ember Lab останется независимым, к игре относятся как к проекту собственной разработки, подобно Lost Soul Aside, Death Stranding 2: On the Beach или Stellar Blade.

В своем сообщении в блоге PS сооснователь Джош Гриер выразил большой энтузиазм по поводу участия PlayStation и того, что это значит для игры:

Партнёрство с PS Studios позволило нам создать ещё более масштабный мир — мир, построенный с акцентом на тщательно проработанные регионы, продуманную прогрессию и сильное чувство приключения. Мы очень рады поделиться с вами подробностями в будущем и с нетерпением ждём, когда вы сможете оценить то, над чем мы работали. Приём Bridge of Spirits был впечатляющим, и мы надеемся превзойти все ожидания от первой игры.

Игра, безусловно, выглядит как огромный шаг вперёд с точки зрения разнообразия, визуальной детализации и масштаба. Главное изменение в игровом процессе на этот раз — введение элементальных вливаний, которые вы получаете, открывая Духовных Компаньонов на протяжении всей кампании.

Выход Kena: Scars of Kosmora запланирован на 2026 год для ПК и PS5.