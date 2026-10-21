Похоже, PlayStation приобрела права на интеллектуальную собственность Kena у студии Ember Lab

Судя по новым данным о регистрации товарных знаков, компания Sony Interactive Entertainment (PlayStation), возможно, приобрела права на интеллектуальную собственность (IP) Kena у студии-разработчика Ember Lab.

Недавно на официальном YouTube-канале PlayStation появился рекламный ролик, созданный в сотрудничестве с брендом LISA. В видео демонстрируются кадры из грядущей игры Kena: Scars of Kosmora, а в сопровождающем тексте об авторских правах в качестве владельца IP указана компания Sony Interactive Entertainment. Стоит отметить, что в анонсирующем трейлере игры, вышедшем 13 февраля 2026 года, правообладателем значилась студия Ember Lab. Изменение в юридической информации позволяет предположить, что производитель консолей мог выкупить права на франшизу Kena у её создателей.

На момент написания статьи ни Sony Interactive Entertainment, ни Ember Lab официально не подтвердили факт заключения соглашения о передаче прав на интеллектуальную собственность Kena.

Ранее в этом месяце студия Ember Lab объявила о переносе даты выхода Kena: Scars of Kosmora на 2027 год. Разработчики пояснили, что дополнительное время позволит им создать игру, которая превзойдет по качеству оригинал 2021 года — Kena: Bridge of Spirits — и при этом предложит гораздо более масштабный игровой процесс.