В Steam появилась страница Kena: Scars of Kosmora - игра будет озвучена на русском языке

В Steam появилась страница приключенческого экшена Kena: Scars of Kosmora. Продолжение красочной Bridge of Spirits, анонсированное ранее в этом году, уже можно добавить в список желаемого на ПК.

Ранее группа профессиональной озвучки Mechanics VoiceOver выразила желание озвучить игру, но, похоже, это уже не понадобится. Согласно описанию в Steam, разработчики подготовили приятный сюрприз для русскоязычных игроков: игра будет полностью переведена на русский язык, включая профессиональную озвучку (дубляж). Локализация также затронет французский, итальянский, немецкий, японский и ряд других языков. Для сравнения, первая часть предлагала текстовый перевод на многие языки, но располагала лишь одной озвучкой - английской.

События сиквела развернутся на огромном острове. Повзрослевшая Кена отправляется в опасное путешествие на таинственный остров Космора, чтобы найти лекарство от своего недуга и встретиться со старым другом. Разработчики обещают игрокам множество головоломок, встречи с блуждающими духами, сложные битвы с боссами и знакомство с уникальными культурами, населяющими разные регионы мира. Релиз Kena: Scars of Kosmora запланирован на 2026 год.