В Steam появилась страница Kena: Scars of Kosmora - игра будет озвучена на русском языке

В Steam появилась страница приключенческого экшена Kena: Scars of Kosmora. Продолжение красочной Bridge of Spirits, анонсированное ранее в этом году, уже можно добавить в список желаемого на ПК.
Ранее группа профессиональной озвучки Mechanics VoiceOver выразила желание озвучить игру, но, похоже, это уже не понадобится. Согласно описанию в Steam, разработчики подготовили приятный сюрприз для русскоязычных игроков: игра будет полностью переведена на русский язык, включая профессиональную озвучку (дубляж). Локализация также затронет французский, итальянский, немецкий, японский и ряд других языков. Для сравнения, первая часть предлагала текстовый перевод на многие языки, но располагала лишь одной озвучкой - английской.
События сиквела развернутся на огромном острове. Повзрослевшая Кена отправляется в опасное путешествие на таинственный остров Космора, чтобы найти лекарство от своего недуга и встретиться со старым другом. Разработчики обещают игрокам множество головоломок, встречи с блуждающими духами, сложные битвы с боссами и знакомство с уникальными культурами, населяющими разные регионы мира. Релиз Kena: Scars of Kosmora запланирован на 2026 год.
Кену можно было бы и симпатичнее сделать и наряд более сексуальный. Хороший фансервис никогда не был лишним
не надо превращать в секс тушку это игра про другое,для этого будет Werewolf: The Inner Beast там даже моды не нужны персонажа можно полностью раздеть нажатием кнопки(все подробно видно),осталось только чулки кружевные разные добавить и будет шишка стоять от одного вида
https://rutube.ru/video/3ac3b5884187a45cce5bf05c6697ed30/
это тебе к Феде Кочегару
Другое - это про что?
Сделать более симпатичнее и сексуальнее НЕ значит превратить в "секс тушку"... это разные вещи. Точка.
вот это поворот,эту игру не жалко купить
ps играя в эту игру я вспоминаю отличную игру Kameo (кто не знает была такая на 360)
Ждём
И уже заблочили, значит буду бесплатно играть, понятно.
Надеюсь, как в первой игре, не будет внезапной повестки с нифига.
Ну, если игра будет официально озвучена на великий и прекрасный могучий русский язык, значит постараюсь при возможности купить игрушку, тем более, что в качестве игры можно не сомневаться. Первая часть весьма неплохой получилась. Один недостаток - героиню могли бы сделать чутка посимпатичнее. Точка.
но всё равно молодцы, сделали и на русском
все уже там
Так Сони издатель у них полные переводы