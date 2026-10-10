Энтузиасты выпустили первую играбельную версию Project Okran - открытого движка для Kenshi на Rust

Разработчик под псевдонимом brayniac6-glitch выпустил первую общедоступную альфа-версию Project Okran под номером 0.1.0-alpha. Проект представляет собой созданный с нуля движок для постапокалиптической ролевой игры Kenshi от студии Lo-Fi Games. Вся программная часть и игровая логика написаны на языке Rust с использованием игрового фреймворка Bevy. Энтузиасты развивают проект по аналогии с OpenMW для The Elder Scrolls 3: Morrowind, стремясь полностью заменить оригинальный устаревший стек технологий на современную и модульную платформу.

Для запуска нового клиента пользователям в обязательном порядке потребуется легально приобретенная копия оригинальной Kenshi в сервисах Steam или GOG. Дистрибутив Project Okran распространяется под свободной лицензией MIT и принципиально не содержит защищенных авторским правом файлов, ресурсов, текстур, моделей или звуков. Программа автоматически определяет каталог оригинальной игры при запуске и считывает контент на лету, не внося никаких изменений в исходные архивы и сохраняя настройки вместе с прогрессом в системную директорию AppData.

Несмотря на ранний этап производства, сборка уже находится в играбельном состоянии. Игрокам доступны стандартные сценарии старта, свободное перемещение по бесшовному миру, сражения, торговля и вербовка компаньонов. На новом движке функционируют строительные механики аванпостов с электросетями, машинами и хранилищами, ветки научных исследований, тренировочные манекены и геологическая разведка. Также разработчик реализовал контекстное меню по нажатию правой кнопки мыши для взаимодействия с объектами, переноски тел, похищений и мародерства.

Проект обеспечивает совместимость как с модификациями, так и с существующими файлами сохранений. Реализована функция импорта прогресса из оригинальной Kenshi, а также поддержка модов из мастерской Steam Workshop и локального каталога с соблюдением пользовательского порядка загрузки. Новая архитектура упрощает модификацию клиента, позволяя подменять текстуры, трехмерные объекты и интерфейс по совпадению имен файлов.

Разработка ведется без использования декомпилированного кода оригинальной игры. Архитектура создается по описаниям подсистем и функций через электронные таблицы, где для каждого элемента задокументированы его назначение и логика работы. Звуковая система проекта также создана с нуля на базе алгоритмов ww2ogg, что позволяет налету пересобирать оригинальные аудиофайлы формата Wwise Vorbis в поток Ogg Vorbis без распространения сторонних материалов.

На текущем этапе проект отличается повышенными системными аппетитами из-за отсутствия глубокой оптимизации. После нескольких минут пребывания в поселении движок удерживает около 7.5 ГБ оперативной памяти, а объем выделенной памяти может достигать 13 ГБ. В качестве рекомендуемой конфигурации указаны 6-ядерный процессор Intel Core i5-12400F, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти. Исходные коды и исполняемые файлы для 64-битных операционных систем Windows опубликованы в открытом репозитории на GitHub.