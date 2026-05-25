Kenshi празднует 3 миллиона проданных копий плюшевым Бип

pgsvcks pgsvcks

Официальный аккаунт Kenshi объявил, что культовая жестокая песочница разошлась тиражом в 3 миллиона копий. 700 тысяч копий за последние 13 месяцев.

В честь этого Lo-Fi Games выпустили новые аватарки для Steam и, главное - официального плюшевого Beep’а.

Игроки в комментариях, как обычно, просят одного:

Kenshi 2 когда?
RAMFALL

Ух хух Kenshi это та игра в которую заходишь и выходишь ток через неделю и то из-за того что онемел зад.

Хотелось бы чтобы её выпустили на другие платформы, я думаю адаптировать управление вполне возможно, а на тот же Switch 2 с его режимом мыши и сенсорным экраном и подавно

Vilek173

Ну так, Kenshi 2 когда?)