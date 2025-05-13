Автор жестокой песочницы Kenshi пожаловался, что слишком много игр позволяют игроку добиться успеха

На фоне обсуждений сложности, открытого мира и безжалостной игровой логики, Kenshi вновь оказалась в центре внимания. Крис Хант, разработчик и идейный вдохновитель студии Lo-Fi Games, опубликовал видео, в котором откровенно рассказал о своей философии дизайна и причинах, по которым игры вроде Kenshi принципиально не похожи на большинство современных RPG.

По словам Ханта, он вдохновлялся не столько другими играми, сколько подходом писателей к созданию историй:

Задача писателя — мучить своего героя. Я просто адаптировал это в геймдизайн.

Такой подход помог создать уникальный мир, в котором игроки не получают "золотую дорожку" к славе, а сталкиваются с реальными трудностями выживания. Игра не подталкивает к победе — напротив, она проверяет на прочность.

Крис считает, что большинство современных игр чрезмерно потакают игрокам:

Слишком много игр позволяют игроку добиться успеха. Это превращается в унылую фэнтези про силу, где ты просто скашиваешь врагов одного за другим. Для меня это смертельно скучно.

Для него история интересна именно в том, что в ней есть проблемы — неожиданные, суровые, порой даже несправедливые. Именно в таких условиях, по его мнению, рождается настоящая драма и глубина игрового опыта.

Разработчик также резко высказался о популярных нарративах, где герой — избранный, пророческая фигура:

Я терпеть не могу быть “избранным”. Насколько это вообще можно назвать жизненным? Я не хочу быть королём, супергероем или благородным правителем. Я хочу играть за обычного человека, которому просто тяжело. Вот это — настоящее.

Хант также поделился скромными деталями о Kenshi 2. Игра станет приквелом, действие которой развернётся за тысячу лет до событий оригинала. Карта станет на 50% больше, появятся полностью новые фракции, написанные специально под лор вселенной. По словам Натали Хант, сестры Криса и сценаристки проекта, эти фракции будут «уникальны и не похожи на всё, что мы видели в первой части».

Дата выхода Kenshi 2 пока не объявлена, однако философия игры уже ясно очерчена: никаких лёгких побед, никаких пророчеств, только борьба.