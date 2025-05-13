Автор жестокой песочницы Kenshi пожаловался, что слишком много игр позволяют игроку добиться успеха

На фоне обсуждений сложности, открытого мира и безжалостной игровой логики, Kenshi вновь оказалась в центре внимания. Крис Хант, разработчик и идейный вдохновитель студии Lo-Fi Games, опубликовал видео, в котором откровенно рассказал о своей философии дизайна и причинах, по которым игры вроде Kenshi принципиально не похожи на большинство современных RPG.
По словам Ханта, он вдохновлялся не столько другими играми, сколько подходом писателей к созданию историй:
Задача писателя — мучить своего героя. Я просто адаптировал это в геймдизайн.
Такой подход помог создать уникальный мир, в котором игроки не получают "золотую дорожку" к славе, а сталкиваются с реальными трудностями выживания. Игра не подталкивает к победе — напротив, она проверяет на прочность.
Крис считает, что большинство современных игр чрезмерно потакают игрокам:
Слишком много игр позволяют игроку добиться успеха. Это превращается в унылую фэнтези про силу, где ты просто скашиваешь врагов одного за другим. Для меня это смертельно скучно.
Для него история интересна именно в том, что в ней есть проблемы — неожиданные, суровые, порой даже несправедливые. Именно в таких условиях, по его мнению, рождается настоящая драма и глубина игрового опыта.
Разработчик также резко высказался о популярных нарративах, где герой — избранный, пророческая фигура:
Я терпеть не могу быть “избранным”. Насколько это вообще можно назвать жизненным? Я не хочу быть королём, супергероем или благородным правителем. Я хочу играть за обычного человека, которому просто тяжело. Вот это — настоящее.
Хант также поделился скромными деталями о Kenshi 2. Игра станет приквелом, действие которой развернётся за тысячу лет до событий оригинала. Карта станет на 50% больше, появятся полностью новые фракции, написанные специально под лор вселенной. По словам Натали Хант, сестры Криса и сценаристки проекта, эти фракции будут «уникальны и не похожи на всё, что мы видели в первой части».
Дата выхода Kenshi 2 пока не объявлена, однако философия игры уже ясно очерчена: никаких лёгких побед, никаких пророчеств, только борьба.
О любитель хардкора заплакал что ему скучно, лучше бы в своей игре древней как дерьмо мамонта, графику улучшил и открыл глаза, сейчас время казуалов, давно пора понять, на хардкорщиках не заработаешь мало кому нужны трудности в играх
очень похоже на кризис среднего возраста, жаль только аффтар мстительный нытик
Автору просто надо сменить профессию, например поработать шахтёром,пожарным, спасателем, машинистом, дворником на северном полюсе. А то сидя в офисе за компом, конечно скучно. и хочется трудностей:DD Это такой синдром, как у Дмитрия Глуховского, которому тоже скучно жить в условиях современного мира. Один в играх реализуется другой в книгах.
нормальная здоровая позиция здорового человека, прохававшего жизнь с низов
В играх от беседки такое очень практикуется. Сначала ты бомж, а через две миссии уже тан с личным хускарлом. Гг прям закидывают титулами и званиями буквально за пару миссий.
Вот только звание тана не спасает 5-ую точку от прожарки драконом.
Ну это ты загнул, 2 миссии. И что в этом плохого, какой смысл всё усложнять,особенно если люди плачут постоянно, что им надоело "гриндить" и собирать что то. А обычно "сложно"в это и упирается, что тебе постоянно что то не хватает и ты должен лазить и собирать.
Не скажу, что согласен со всеми утверждениями разработчика, но кое-какое разумное зерно в его словах есть.
Помню как обустроился где то хрен знает где все пошло хорошо. И тут хренак у ворот черные драконы или как там их...
Какие ещё драконы ?
Если честно я давно играл не помню как их зовут. Какая то групировка в черном и самураи.
Нинзя такие, в пустыне вроде обитают.
А мне нравилось играть за девку и докапываться до святой нации. =)
Эти засранцы тоже ко мне приходили кадую неделю)
Я не пойму, куда делись уровни сложности ? Легкий\Средний\Тяжелый\Хардкор\Страдай ? О чем этот спор\мнения и т.д. ? Чтобы увести разговор с того что сценарии стали гаVно? Миры игр стали гаVном? Лор игр стал пшиком при упоминании которого начинают ржать?
P.s. Рост силы в играх задуман как развлекуха , чтобы ты между боями мог чем то заниматься аля невольное принуждение фармить\строить\качать и это оприоре должно быть сделано весело, а вы не можете в развлечение этого момента потому и ноете про хардкор, мы за хардкор.
Ну так что бы таким заниматься он и сделал кенши, тебя просто забивают одноногие бомжи с палками, а потом двуногие бомжи с палками и жучки. Иногда ты становишься рабом, а иногда у тебя забирают руки и ноги.
Блин, а ведь он прав, только что поняла, что я тоже достаточна жестока к ГГ в своем рассказе...
Игра топный топ
Достаточно прокачать рукопашный бой до 80, и ты будешь с одного удара отрывать врагам руки и ноги, иногда даже с мгновенным смертельным исходом, а если заменить ноги на скоростные протезы, то после каждого удара, пока другой враг замахнётся, ты успешь от него отбежать метров на двадцать. Разве что плавать будешь медленнее кирпича, но это не так часто требуется.
К любой игре можно найти свой подход. Кенши в плане такого разнообразия одна из лучших игр на моей памяти.