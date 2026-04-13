Kerbal Space Program обновила исторический максимум игроков в Steam

Космический симулятор Kerbal Space Program неожиданно обновил собственный рекорд по количеству одновременных игроков в Steam — более чем через десять лет после выхода игры.

Согласно данным SteamCharts, 12 апреля в игре одновременно находилось 20 875 пользователей. Это стало новым историческим максимумом для проекта, релиз которого состоялся в 2015 году.

Рост аудитории происходил постепенно. В конце марта онлайн начал заметно увеличиваться: 29 марта в игре было более 5600 игроков, 4 апреля показатель превысил 10 тысяч, а уже 8 апреля достиг примерно 12,3 тысячи человек.

Одним из факторов роста интереса стала весенняя распродажа в Steam, во время которой игру можно было приобрести по значительно сниженной цене. Дополнительное внимание к космической тематике также привлекла миссия «Артемида-2», что побудило многих пользователей вновь вернуться к симулятору космических запусков.

На фоне успеха оригинальной игры продолжение серии пока не демонстрирует таких результатов. Kerbal Space Program 2, находящаяся в раннем доступе, недавно показала пик онлайна чуть более 500 игроков, а отзывы в Steam остаются в основном отрицательными.