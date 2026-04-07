Миссия "Артемида II" вернула интерес к Kerbal Space Program спустя 11 лет после релиза

Пилотируемая миссия «Артемида II» вызвала неожиданную волну интереса к космическому симулятору Kerbal Space Program, несмотря на то, что игре уже больше десяти лет. На фоне полёта к Луне и возвращения экипажа всё больше игроков вновь запускают проект, вдохновившись реальными событиями.

Обычно онлайн Kerbal Space Program держится на уровне нескольких тысяч пользователей, однако в последние дни показатели заметно выросли — число одновременно играющих превысило 11 тысяч. Также заметно увеличилась активность на стриминговых платформах, где просмотры игры выросли в несколько раз.

Игроки активно делятся впечатлениями, отмечая, что наблюдение за миссией вдохновляет их пробовать собственные космические эксперименты в игре. Некоторые возвращаются к проекту спустя годы, а кто-то впервые знакомится с ним благодаря интересу к космосу.

Kerbal Space Program остаётся одной из самых известных игр о космических полётах, позволяя создавать ракеты и управлять собственной программой исследований. На фоне реальных достижений в освоении Луны интерес к подобным симуляторам, похоже, получает новую жизнь.