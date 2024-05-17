Генеральный директор Take-Two утверждает, что не закрывал студии Roll7 и Intercept Games

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) заявил, что издательство не закрывало студии Roll7 и Intercept Games, несмотря на сообщения о том, что оно планировало это сделать.

В прошлом месяце издатель заявил, что планирует уволить 5 % сотрудников, или около 600 человек, в рамках мер по сокращению расходов, которые также приведут к отмене неназванных игровых проектов.

После этого появилось сообщение Bloomberg, в котором утверждалось, что в его распоряжении оказались документы, подтверждающие, что среди жертв этой реструктуризации - Roll7, лондонский разработчик OlliOlli и Rollerdrome, и Intercept Games из Сиэтла, которая разрабатывала Kerbal Space Program 2.

Однако в новом интервью IGN Зельник, похоже, предположил, что ни одна из студий не была закрыта, но не уточнил их фактический статус.

Мы не закрывали эти студии, если быть точным. Мы всегда смотрим на график релизов всех наших студий, чтобы убедиться, что он имеет смысл. Мы очень осмотрительны, потому что находимся в середине программы по сокращению расходов, которую мы уже завершили и сейчас полностью развертываем. Мы объявили, что экономим 165 миллионов долларов на существующих и будущих расходах, но мы ничего не закрыли.

Когда Зельника спросили, не опровергает ли он этим заявлением слухи о закрытии, представитель PR-службы Take-Two вмешался и сказал:

Мы сказали, что в отчете, который мы опубликовали, мы говорили о том, что план по сокращению расходов - это примерно 5-процентное сокращение численности персонала по всему миру, но мы не давали разбивки по студиям.

На повторную просьбу уточнить, существуют ли студии, представитель PR-службы ответил: "Мы не предоставили никаких дополнительных сведений, кроме тех, что я только что сказал".

Take-Two приобрела Roll7 в ноябре 2021 года. Тогда Private Division заявила, что "расширит возможности" студии и продолжит создавать свой фирменный игровой опыт "в состоянии потока".