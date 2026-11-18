Независимый разработчик Войтех Петак (Vojtěch Peták) представил дебютный трейлер KeyCapy — необычного симулятора, посвящённого сборке, ремонту и чистке компьютерных клавиатур. Игра предложит спокойный игровой процесс без спешки, позволяя создавать собственные устройства и выполнять заказы клиентов.

В KeyCapy игрокам предстоит самостоятельно собирать клавиатуры, экспериментируя с их внешним видом и подбирая дизайн по своему вкусу. Процесс создания устройств станет одной из главных особенностей проекта.

Помимо сборки новых клавиатур, можно будет заниматься ремонтом уже существующих. Клиенты станут приносить устройства, которым требуется обслуживание, а игрокам придётся приводить их в порядок, устранять неисправности и тщательно очищать от загрязнений.

Разработчик делает ставку на расслабляющую атмосферу и удовольствие от кропотливой работы. Вместо напряжённых испытаний KeyCapy предложит возможность спокойно заниматься любимым делом в уютной обстановке.

KeyCapy выйдет на PC в Steam, однако точная дата релиза пока не объявлена. Уже сейчас желающие могут подать заявку на участие в игровом тестировании через страницу проекта в Steam.