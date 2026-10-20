Печатай быстрее, пока тебя не съели - безумная Keykruncher получила новый трейлер

Оказывается, даже обычная клавиатура может стать инструментом выживания. На презентации Critical Reflex Time Showcase 2026 показали геймплейный трейлер Keykruncher — странной ретро-игры от Sunscorched Studios, в которой нужно нажимать правильные клавиши, зарабатывать очки и стараться не стать чьим-то обедом.

Правила на первый взгляд простые: смотри на монитор, находи нужные символы и нажимай соответствующие клавиши. За успешные действия начисляются очки соответствия (Compliance Points), которые необходимо набирать достаточно быстро. Иначе загадочное существо по имени IT попросту тебя съест.

Keykruncher сочетает механики игр на скорость печати, инкрементального развития и азартных развлечений. Всё это сопровождается нарочито устаревшей компьютерной эстетикой и атмосферой абсурдного цифрового кошмара.

Keykruncher готовится к выходу на Xbox Series X|S и PC через Steam и Xbox на PC.