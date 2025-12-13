Авторы экшена Киберслав: Затмение представили новый геймплейный трейлер

На прошедшей выставке Comic Con Игромир состоялась презентация ожидаемого отечественного ролевого слэшера Киберслав: Затмение. Представители Плюс Студии совместно с разработчиками из Game Art Pioneers показали посетителям мероприятия альфа-версию проекта и опубликовали расширенный тизер-трейлер, демонстрирующий визуальный стиль и завязку сюжета.
В свежем ролике зрителей погружают в мрачную атмосферу града Китежа, где древнерусский фольклор соседствует с продвинутыми технологиями. Сюжет повествует о силе великого Источника, который оживил бездушную сталь и озарил темную ночь, но стал целью для поганой нечисти. Главному герою, сочетающему в себе богатырскую силу и кибернетические импланты, предстоит защитить источник и спасти людей от вечного мрака, уничтожая орды монстров своим огромным мечом.
Создатели проекта подтвердили, что производство игры идет полным ходом, однако до выхода предстоит подождать еще несколько лет. Релиз Киберслав: Затмение намечен на 2027 год. Игра разрабатывается для персональных компьютеров, а также для консолей семейств PlayStation и Xbox.
darksiders на минималках
Даже не скрывают
какая трагедия
Затмение смуты
графон дерьмо, еще и мультика до сих пор нет, высрали одну серию и забыли слабительного выпить...
всё ещё лучше чем тут
Из 2000-го года, что ли?
Шел 25й год. А до сих пор, во времена ренесанса пиксель арта - появляются люде кто играет в графон.
лучше смуты но намного хуже миров
Не я конечно не против если наши пытаются в какой-то движ по отечественным играм, но уж лучше для начала анимационный сериал целиком выкатили, а то одну серию показали.. раздразнили ))
Графика в трейлере выглядит средне.
Надеюсь, что и запускается игра на любом калькуляторе.
Выглядят так во что я точно не стану играть