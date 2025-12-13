Авторы экшена Киберслав: Затмение представили новый геймплейный трейлер

На прошедшей выставке Comic Con Игромир состоялась презентация ожидаемого отечественного ролевого слэшера Киберслав: Затмение. Представители Плюс Студии совместно с разработчиками из Game Art Pioneers показали посетителям мероприятия альфа-версию проекта и опубликовали расширенный тизер-трейлер, демонстрирующий визуальный стиль и завязку сюжета.

В свежем ролике зрителей погружают в мрачную атмосферу града Китежа, где древнерусский фольклор соседствует с продвинутыми технологиями. Сюжет повествует о силе великого Источника, который оживил бездушную сталь и озарил темную ночь, но стал целью для поганой нечисти. Главному герою, сочетающему в себе богатырскую силу и кибернетические импланты, предстоит защитить источник и спасти людей от вечного мрака, уничтожая орды монстров своим огромным мечом.

Создатели проекта подтвердили, что производство игры идет полным ходом, однако до выхода предстоит подождать еще несколько лет. Релиз Киберслав: Затмение намечен на 2027 год. Игра разрабатывается для персональных компьютеров, а также для консолей семейств PlayStation и Xbox.