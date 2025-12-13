ЧАТ ИГРЫ
Киберслав: Затмение 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Фэнтези
5.8 25 оценок

Авторы экшена Киберслав: Затмение представили новый геймплейный трейлер

Extor Menoger Extor Menoger

На прошедшей выставке Comic Con Игромир состоялась презентация ожидаемого отечественного ролевого слэшера Киберслав: Затмение. Представители Плюс Студии совместно с разработчиками из Game Art Pioneers показали посетителям мероприятия альфа-версию проекта и опубликовали расширенный тизер-трейлер, демонстрирующий визуальный стиль и завязку сюжета.

В свежем ролике зрителей погружают в мрачную атмосферу града Китежа, где древнерусский фольклор соседствует с продвинутыми технологиями. Сюжет повествует о силе великого Источника, который оживил бездушную сталь и озарил темную ночь, но стал целью для поганой нечисти. Главному герою, сочетающему в себе богатырскую силу и кибернетические импланты, предстоит защитить источник и спасти людей от вечного мрака, уничтожая орды монстров своим огромным мечом.

Создатели проекта подтвердили, что производство игры идет полным ходом, однако до выхода предстоит подождать еще несколько лет. Релиз Киберслав: Затмение намечен на 2027 год. Игра разрабатывается для персональных компьютеров, а также для консолей семейств PlayStation и Xbox.

20
12
Комментарии:  12
Giggity

darksiders на минималках

2
Extor Menoger

Даже не скрывают

2
Dim Lim Extor Menoger

какая трагедия

1
Givemethedust

Затмение смуты

2
Rebecca Allbrook

графон дерьмо, еще и мультика до сих пор нет, высрали одну серию и забыли слабительного выпить...

2
Extor Menoger

всё ещё лучше чем тут

Гомер11

Из 2000-го года, что ли?

1
Dim Lim

Шел 25й год. А до сих пор, во времена ренесанса пиксель арта - появляются люде кто играет в графон.

3
WerGC

лучше смуты но намного хуже миров

1
Tsssss

Не я конечно не против если наши пытаются в какой-то движ по отечественным играм, но уж лучше для начала анимационный сериал целиком выкатили, а то одну серию показали.. раздразнили ))

Lazy Mutton

Графика в трейлере выглядит средне.

Надеюсь, что и запускается игра на любом калькуляторе.

Viktor Nikolayevich

Выглядят так во что я точно не стану играть