"Киберслав: Затмение" - экшен-RPG по мотивам популярного сериала выйдет в 2027 году

Разработчики из Game Art Pioneers и «Плюс Студии» официально анонсировали игру «Киберслав: Затмение», созданную по мотивам одноимённого анимационного сериала. Проект находится под творческим контролем Evil Pirate Studio, авторов оригинального мультфильма, и обещает стать масштабным продолжением истории о славянском супергерое в киберпанковском мире.
Сюжет игры сосредоточится на новом путешествии главного героя, который отправится на поиски злодея, похитившего главную святыню города Китежа. Разработчики пообещали возвращение знакомых персонажей и появление совершенно новых героев, расширяющих вселенную «Киберслава».
Игру описывают как экшен-RPG с элементами выбора, где решения игрока смогут повлиять на концовку, хотя основной сюжет останется линейным. В Game Art Pioneers отмечают, что особое внимание уделено боевой системе и разнообразию врагов: противники будут отличаться не только визуально, но и стилем сражения.
Пока разработчики показали лишь официальный баннер, однако подтвердили, что релиз «Киберслав: Затмение» запланирован на 2027 год для ПК и консолей. Проект станет частью более масштабной инициативы по развитию оригинальных игровых вселенных в России — параллельно «Яндекс» работает над игрой по циклу «Алмазный меч, деревянный меч».
Если «Киберслав: Затмение» сумеет передать атмосферу и стиль сериала, фанатов ждёт одно из самых необычных и самобытных RPG десятилетия.
