Киберслав: Затмение 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Фэнтези
"Киберслав: Затмение" - экшен-RPG по мотивам популярного сериала выйдет в 2027 году

Разработчики из Game Art Pioneers и «Плюс Студии» официально анонсировали игру «Киберслав: Затмение», созданную по мотивам одноимённого анимационного сериала. Проект находится под творческим контролем Evil Pirate Studio, авторов оригинального мультфильма, и обещает стать масштабным продолжением истории о славянском супергерое в киберпанковском мире.

Сюжет игры сосредоточится на новом путешествии главного героя, который отправится на поиски злодея, похитившего главную святыню города Китежа. Разработчики пообещали возвращение знакомых персонажей и появление совершенно новых героев, расширяющих вселенную «Киберслава».

Игру описывают как экшен-RPG с элементами выбора, где решения игрока смогут повлиять на концовку, хотя основной сюжет останется линейным. В Game Art Pioneers отмечают, что особое внимание уделено боевой системе и разнообразию врагов: противники будут отличаться не только визуально, но и стилем сражения.

Пока разработчики показали лишь официальный баннер, однако подтвердили, что релиз «Киберслав: Затмение» запланирован на 2027 год для ПК и консолей. Проект станет частью более масштабной инициативы по развитию оригинальных игровых вселенных в России — параллельно «Яндекс» работает над игрой по циклу «Алмазный меч, деревянный меч».

Если «Киберслав: Затмение» сумеет передать атмосферу и стиль сериала, фанатов ждёт одно из самых необычных и самобытных RPG десятилетия.

Комментарии:
BAZKIN

Сериал из одной серии
Они там гении

14
Borovik-rus

По информации «Кинопоиска», до конца 2025 года зрители увидят три новые серии. Остальные четыре эпизода выйдут в январе-феврале 2026-го

1
DezkQ

Даже если это будет трешом типа "Руссы против ящеров" это будет мегахит )

9
AndrewSolt

Будет смешно, если игра выйдет быстрее чем оставшаяся часть сериала.

7
Kentarou

Выйдет очередной кал, попил бюджета. Можете скринить

3
0ncnjqybr

Какого бюджета? Яндекса?

1
Borovik-rus

грудной сбор что ли скурил на праздниках ? Они игру делают за свои деньги...

StarfieJId

Это не госфинансирование, Яндекс заинтересован в успешности, вместе с тем Яндекс делает порой довольно некачественные проекты. То есть возможен кал даже без попила.

Пользователь ВКонтакте

А доклепать сам сериал конечно же не додумалась // Илья Борисов

Кей Овальд

Ну, вроде интересно, но о каком сериале вообще идёт речь? Там одна серия вышла и оно умерло.