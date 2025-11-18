"Киберслав: Затмение" получил первый геймплейный тизер - увидеть больше можно будет на Comic Con Игромир

«Плюс Студия» и Game Art Pioneers представили первый геймплейный тизер экшен-RPG «Киберслав: Затмение», впервые анонсированной в начале ноября. В коротком ролике показали ранние кадры сражений и внешний вид главного героя — материалы взяты из альфа-версии, так что проект ещё активно развивается.
Игра выйдет в 2027 году на ПК (Steam и EGS), а также на PlayStation и Xbox. Уже в декабре геймеры смогут увидеть больше: на фестивале Comic Con Игромир, который пройдёт с 12 по 14 декабря, разработчики проведут презентацию, и посетители получат возможность опробовать демоверсию.
Проект основан на одноимённом мультсериале, запущенном на «Кинопоиске» в 2024 году. На фестивале покажут четыре новых эпизода, которые выйдут на сервисе уже в декабре.
