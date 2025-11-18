ЧАТ ИГРЫ
"Киберслав: Затмение" получил первый геймплейный тизер - увидеть больше можно будет на Comic Con Игромир

butcher69 butcher69

«Плюс Студия» и Game Art Pioneers представили первый геймплейный тизер экшен-RPG «Киберслав: Затмение», впервые анонсированной в начале ноября. В коротком ролике показали ранние кадры сражений и внешний вид главного героя — материалы взяты из альфа-версии, так что проект ещё активно развивается.

Игра выйдет в 2027 году на ПК (Steam и EGS), а также на PlayStation и Xbox. Уже в декабре геймеры смогут увидеть больше: на фестивале Comic Con Игромир, который пройдёт с 12 по 14 декабря, разработчики проведут презентацию, и посетители получат возможность опробовать демоверсию.

Проект основан на одноимённом мультсериале, запущенном на «Кинопоиске» в 2024 году. На фестивале покажут четыре новых эпизода, которые выйдут на сервисе уже в декабре.

Milvago

Выглядит как игра из нулевых-десятых. Лучше бы сериал допилили

7
Extor Menoger

всё еще лучше последней игры по хелбою.

Noowners
Выглядит как
Noowners Extor Menoger
всё еще лучше

враньё ложь и пи..

даже днищевая Collapse из 2008 вызывает больше интереса за счёт атмосферы и сеттинга, а у этих ребятушек капитальные проблемы с сэттингом во-первых. Вообще этот шедевр делается точно на продажу? Или просто делается))

могли же когда-то, а сейчас что не так?

Я то фанат слэшеров до мозга, молюсь на нинжа гайден 2 до сих пор:

- Что такое фан и развлечение?

- Фан и развлечение - это насилие и секс.

Томонобу Итагаки.

Олег Шандер

Выглядит ужасно...

5
igrokboy

Выглядит интересно, учитывая что это от российских разработчиков! Правда - 2027-ой год🥲

3
ratte88

Кто шарит, это тоже часть западной повесточки избегать слово Русский? Пока на западе тип1/тип2, равноправие и прочий гoвняк, у нас борьба с крестами на купюрах/гербах и словом русский?

Kentarou ratte88

в рахе не только рузкие живут

0ncnjqybr
Проект основан на одноимённом мультсериале

Нулевые: сериалы по 20 серий в сезоне, несколько сезонов

Десятые: 8 серий в сезоне, 2-3 сезона

Двадцатые: "сериал" из одной серии, один сезон

Тридцатые: тизер, трейлер, ноль серий

2
Константин Бутов

Наш ответ Год оф Вар?:)

2
Extor Menoger

darksiders

1
SULIK 712

опять какая то дубовая хрень, реально как будто на 20 лет отстает игропром

2
UnRus
2
Azimut zvuk

У меня кровь из глаз хлынула!Памагите!!!

2
r0b0tf00t

Это что-то типа Collapse ?

richthegxd

А вторая серия сериала то когда выйдет?

