Разработчики экшена Киберслав: Затмение анонсировали рубрику Вести из Китежа

Создатели игры Киберслав: Затмение продолжают делиться подробностями о своем проекте. Ранее авторы представили тизерный ролик, а в период с 12 по 14 декабря 2025 года посетители фестиваля Comic Con Игромир смогли лично опробовать демоверсию. На мероприятии геймеры сражались с противниками на платформах ПК и Steam Deck. Теперь студия решила запустить регулярный формат общения с аудиторией.

Команда объявила о старте рубрики под названием Вести из Китежа. Новый подход станет 1 из способов рассказать сообществу о ходе производственного процесса, встречающихся вызовах и дальнейших планах. Глава разработки Сергей Алексашенко сообщил, что сюжет посвящен пути становления главного героя. Протагонист пройдет развитие от гонимого всеми изгоя до княжеского охотника на нечисть.

Игрокам обещают множество разнообразных кровавых битв и уникальный мир кибернетической Руси, с которым можно будет активно взаимодействовать. Создатели игры надеются на обратную связь от пользователей. Данная инициатива позволит команде получать отзывы напрямую и постепенно раскрывать детали виртуальной вселенной Киберслав: Затмение в своих социальных сетях.