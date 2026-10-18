Создатели анимационного сериала "Киберслав" покинули проект - "Кинопоиск" доделает сезон самостоятельно

Студия Evil Pirate и режиссер Стас Дмитриев официально прекратили участие в производстве анимационного сериала "Киберслав". Создатели славянского киберпанка полностью вышли из проекта, не успев закончить даже дебютный сезон. Завершением работы над оставшимися 4 сериями первого сезона теперь займется онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" собственными силами и без участия ключевых авторов идеи.

Создатели поблагодарили фанатов за поддержку, подчеркнув высокую планку качества проделанной художниками работы, но предпочли не раскрывать конкретные причины расставания с заказчиком.

Мы хотим сообщить новости о работе над сериалом Киберслав: Стас Дмитриев и студия Evil Pirate завершили участие в производстве сериала. Кинопоиск продолжает работать над оставшимися 4 сериями сезона. Мы были счастливы работать над сериалом, и нам очень жаль, что наша работа над его производством завершилась. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас на этом пути, и надеемся, что продукт, вышедший из-под пера всех наших талантливых художников и артистов, развлек вас и раздвинул рамки того, каким может быть анимационный контент на нашем рынке.

- Стас Дмитриев и студия Evil Pirate

Несмотря на фактическую потерю сериала, права на создание полнометражного анимационного фильма во вселенной "Киберслава" остались за Evil Pirate. Студия заявила, что сериал с самого начала задумывался лишь как приквел к масштабному полному метру. В будущей картине авторы рассчитывают ответить на ключевые сюжетные вопросы мира, раскрыв тайну появления технологий на Древней Руси, происхождение родителей протагониста, события Темной войны и причины проникновения чудовищ в Междуречье. На данный момент у команды нет средств на производство фильма, в связи с чем аниматоры открыли поиск внешнего финансирования и объявили о готовности браться за сторонние коммерческие заказы.

Аудитория встретила новость волной жесткой критики и разочарования. Проект находился в статусе долгостроя с момента публикации первого концептуального тизера еще в 2018 году, а темпы выпуска готовых серий регулярно вызывали негодование зрителей. В фанатском сообществе открыто заявляют о срыве студией производственных сроков по контракту, отмечая, что выпускать по 1 серии в год для крупной платформы недопустимо.

Многие зрители сходятся во мнении, что студия Evil Pirate не справилась с менеджментом и объемами крупномасштабного производства, подорвав доверие потенциальных инвесторов перед анонсированным полным метром. Серьезные опасения высказываются и относительно качества оставшихся 4 эпизодов, которые "Кинопоиск" теперь вынужден доделывать силами сторонних специалистов без оригинальных создателей.

Неопределенной остается и судьба ранее анонсированной видеоигры во вселенной "Киберслава", разработкой которой занималась студия Game Art Pioneers. На фоне ухода ключевых авторов франшизы из сериального производства и затяжного молчания разработчиков релиз игрового спин-оффа находится под большим вопросом.