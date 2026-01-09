Авторы KIBORG довольны результатами года и верят в успех самиздата

Директор Sobaka Studio Дмитрий Качков рассказал о результатах прошедшего года для своей команды. Для разработчиков 2025 год стал знаковым событием благодаря релизу флагманского экшена KIBORG. Проект вышел на всех основных актуальных платформах, включая ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Студия приняла решение выпустить игру самостоятельно и осталась довольна достигнутыми показателями. Для расширения охвата аудитории авторы также сотрудничали с партнерами по продаже ключей. Дмитрий Качков выразил уверенность, что будущее игровой индустрии стоит за самиздатом. Руководитель студии считает, что разработчик обязан принимать непосредственное участие в релизе своего проекта, а не полностью перекладывать эту ответственность на издателя. При этом он отметил, что работа эта сложная, но такой подход позволяет команде перейти на новый качественный уровень.

Игра получила положительные отзывы на всех площадках. Сейчас студия занимается поддержкой проекта, выпускает обновления и готовит к выходу сюжетное дополнение. Говоря о трендах на 2026 год, Дмитрий ожидает появления игр, в которых искусственный интеллект будет интегрирован непосредственно в геймплейный процесс. В планах команды на ближайшее время значится релиз DLC для KIBORG, несколько коллабораций, а также развитие онлайн-проекта Chicken Chicken.