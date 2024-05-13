Демоверсия динамичного сюжетного экшена KIBORG будет доступна во время фестиваля Steam Infinite Replayability Fest

Независимая студия Sobaka Games объявила что их новый амбициозный проект KIBORG примет участие в фестивале Steam Infinite Replayability Fest, который продлится до 19 мая. KIBORG — это взрывная смесь жестокого экшена, упрощенного рогалика с бесконечной возможностью повторного прохождения и повествовательной игры в жанре тайм-менеджмента, действие которой происходит в мрачном научно-фантастическом сеттинге. В качестве игрока вы возьмете на себя роль неудержимой военной машины, возглавляющей группу сопротивления на далекой планете-тюрьме. Испытайте на себе динамичную, процедурно генерируемую феерию миссий в бесплатной демо-версии и столкнитесь с последствиями своих решений по ходу сюжета, независимо от того, добьетесь ли вы успеха или потерпите неудачу.

В KIBORG время всегда движется вперед. Каждая миссия занимает один день, независимо от результата, и каждая неделя приносит новое испытание. Игроки должны тщательно выбирать свои действия, балансируя риски и выгоды. Нет экрана «игра окончена», который можно было бы увидеть, или предыдущего сохранения, которое можно было бы перезагрузить. Миссии в основном генерируются процедурно, поэтому никогда не известно, с какими бедствиями и врагами вам придется столкнуться. С десятками типов врагов, сотнями боевых модификаторов и множеством небоевых ситуаций не бывает двух одинаковых миссий.

Игроки берут на себя роль Моргана Ли, лидера группы бойцов сопротивления на планете-тюрьме Сигма, пытающихся выжить после катастрофического события. Пришло время взять на себя ответственность и показать, на что вы способны. Используйте клонов и превратите их в кибернетических воинов, прорываясь сквозь орды кровожадных мутантов, одурманенных преступников и механизированных солдат. Собирайте ресурсы для постоянных улучшений, нанимайте союзников, создавайте альянсы и исследуйте запрещенные технологии, чтобы подготовиться к неизбежной катастрофе, которая вас ждет.