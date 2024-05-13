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KIBORG TBA
Экшен, От третьего лица, Кооператив
6.7 15 оценок

Демоверсия динамичного сюжетного экшена KIBORG будет доступна во время фестиваля Steam Infinite Replayability Fest

monk70
Новости

Независимая студия Sobaka Games объявила что их новый амбициозный проект KIBORG примет участие в фестивале Steam Infinite Replayability Fest, который продлится до 19 мая. KIBORG — это взрывная смесь жестокого экшена, упрощенного рогалика с бесконечной возможностью повторного прохождения и повествовательной игры в жанре тайм-менеджмента, действие которой происходит в мрачном научно-фантастическом сеттинге. В качестве игрока вы возьмете на себя роль неудержимой военной машины, возглавляющей группу сопротивления на далекой планете-тюрьме. Испытайте на себе динамичную, процедурно генерируемую феерию миссий в бесплатной демо-версии и столкнитесь с последствиями своих решений по ходу сюжета, независимо от того, добьетесь ли вы успеха или потерпите неудачу.

В KIBORG время всегда движется вперед. Каждая миссия занимает один день, независимо от результата, и каждая неделя приносит новое испытание. Игроки должны тщательно выбирать свои действия, балансируя риски и выгоды. Нет экрана «игра окончена», который можно было бы увидеть, или предыдущего сохранения, которое можно было бы перезагрузить. Миссии в основном генерируются процедурно, поэтому никогда не известно, с какими бедствиями и врагами вам придется столкнуться. С десятками типов врагов, сотнями боевых модификаторов и множеством небоевых ситуаций не бывает двух одинаковых миссий.

Игроки берут на себя роль Моргана Ли, лидера группы бойцов сопротивления на планете-тюрьме Сигма, пытающихся выжить после катастрофического события. Пришло время взять на себя ответственность и показать, на что вы способны. Используйте клонов и превратите их в кибернетических воинов, прорываясь сквозь орды кровожадных мутантов, одурманенных преступников и механизированных солдат. Собирайте ресурсы для постоянных улучшений, нанимайте союзников, создавайте альянсы и исследуйте запрещенные технологии, чтобы подготовиться к неизбежной катастрофе, которая вас ждет.

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