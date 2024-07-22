KIBORG: Arena, бесплатный пролог к жестокому кибернетическому Rogue-Lite KIBORG, выходит 13 августа

KIBORG: Arena, бесплатный пролог к ​​динамичному экшену rogue-lite с жестокими кибернетическими боями KIBORG от Sobaka Studio, выходит во вторник, 13 августа, в Steam для ПК, а версии для Xbox Series X|S и PlayStation 5 будут запущены в третьем квартале 2024 года.

KIBORG: Arena представляет собой бесконечный режим с волнами сражений с врагами в колизее на тюремной планете Сигма. Играя за клона лидера сопротивления Моргана Ли, сражайтесь в смертельно опасном колизее, чтобы заработать деньги для поддержки сопротивления и вселять страх в другие фракции, борющиеся за контроль.

Наносите сокрушительные удары в ближнем бою, парируйте атаки врагов и применяйте кибернетические способности, чтобы измотать противника. Потратьте заработанные за каждое прохождение деньги на разблокировку постоянных улучшений, а затем устройте хаос в колизее с новым оружием и кибернетическими способностями. Узнайте, что скрывается за таинственной запертой дверью.