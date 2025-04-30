KIBORG - новый роглайт-битемап от российских разработчиков уже доступен на ПК

30 апреля состоялся релиз KIBORG — футуристического экшена с элементами роглайта от московской студии Sobaka Studio, известной по Redeemer и Remedium: Sentinels. Новинка уже доступна для пользователей ПК в Steam и VK Play по стартовой цене 792 рубля с учётом 10% скидки.

Действие KIBORG разворачивается в глубинах удалённой космической тюрьмы, где главный герой — заключённый Морган Ли — получает шанс на свободу, став участником смертельно опасного реалити-шоу «Последний билет». По сюжету, лишь выживший сможет покинуть колонию, преодолев десятки уровней и устранив множество врагов.

Игровой процесс представляет собой динамичную смесь битемапа и роглайта, где каждый забег уникален. Игрокам доступны киберимпланты, мутирующие способности и широкий арсенал — от дубинок до высокотехнологичных винтовок. По словам разработчиков, комбинации билдов открывают путь к разным стилям прохождения и позволяют адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.

Также ожидается скорый выход консольных версий для PlayStation и Xbox, где игра будет продаваться по цене 30 долларов.

Любителям жанров rogue-lite и beat 'em up, а также тем, кто соскучился по суровому научно-фантастическому экшену с русским колоритом, определённо стоит обратить внимание на KIBORG.