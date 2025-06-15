Kiborg получил свежее контентное обновление с бесконечным режимом и двумя аренами

Разработчики Sobaka Studio выпустили крупный апдейт для Kiborg, в котором появился новый «Бесконечный режим». После победы над финальным боссом Новаком игроки могут продолжить забег, проверяя свою сборку на прочность и подняться в таблице лидеров.

Добавлены две новые арены, одна с масштабными боями против толп врагов, другая – серия сражений с боссами. За прохождение открываются два новых облика для главного героя Моргана – Медработник и Бюрократ.

В обновлении исправлены баги с частотой атак врагов, увеличена скорость передвижения Моргана и противников на 15–30%, что сделало бои более плавными. Переработаны семь имплантов «Источника» – теперь они дают сильные синергии и улучшенную логику выбора целей. Убраны старые усиления, добавлены новые. Переделан баланс мутаций, анимации и визуальные эффекты.

Разработчики поработали над исправлениями багов, улучшили локализацию и внесли правки в появление врагов и исправили различные ошибки.

Kiborg — боевик с элементами рогалика, события которой разворачиваются на тюремной планете. Главный герой заключённый — он решает принять участие в шоу «Последний билет», победитель которого сможет выйти на свободу.

Игра доступна на ПК (Steam, Epic Games Store, VK Play), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.