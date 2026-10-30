Kiborg получила BodySplit с женской версией Морган Ли и обновлённой графикой

Sobaka Studio выпустила обновление BodySplit для экшен-рогалика Kiborg. Ролик демонстрирует женскую версию Морган Ли, жестокие схватки с топорами и дробовиками, кибернетические способности и улучшенные визуальные эффекты.

Героине по-прежнему предстоит вырваться с тюремной планеты Sigma, победив в смертоносном галактическом шоу The Last Ticket. Каждый забег позволяет усиливать тело имплантами, а новая внешность Морган добавляет альтернативный облик главной героини.

Обновление также повышает детализацию окружения Sigma благодаря новым визуальным эффектам.

Kiborg и обновление BodySplit уже доступны на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.