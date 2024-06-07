Киборг Василий брутально расправляется со своими врагами в новом геймплейном трейлере Kiborg

Kiborg от Sobaka Studio (Remedium) была вновь представлена на Guerrilla Collective. Это жестокий экшен с элементами roguelike, рассчитанный на бесконечную реиграбельность.
Игроку предстоит отправлять своих клонов на процедурно генерируемые задания и превращать их в кибернетических богов за считанные минуты, прокладывая себе путь через сотни кровожадных мутантов, одурманенных преступников и механизированных солдат. Разумеется, придется собирать ресурсы для постоянных или временных улучшений.
Главный герой игры - Василий, лидер группы бойцов сопротивления на планете-тюрьме под названием Сигма, где содержатся самые опасные преступники со всех известных звездных систем. Сигма оказалась заперта на бесконечный карантин после обнаружения Субстанции - адаптирующейся массы повстанческих наноботов, зараженных инопланетной формой жизни.
Пока анонсирована только версия для ПК, но вполне вероятно, что она выйдет и на других платформах.
И восстали машины из пепла ядерного огня...
у собаки все игры отличные б-шки на пару вечеров. хорошая компания, которая уловила, чем игры времен дэнди цепляли.
Киборг-убийца
русская студия собака делает игру про киборга Василия - я что в альтернативной вселенной?))
Нет как раз звучит как наше. Родное. 💩
Ну не, по ролику выглядит раз в тысячу круче Смуты)
Зе риз онли ван мэн 👍
Нормалёк
а главный босс робот Федор?
Робот Игорёк