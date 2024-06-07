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KIBORG TBA
Экшен, От третьего лица, Кооператив
6.2 22 оценки

Киборг Василий брутально расправляется со своими врагами в новом геймплейном трейлере Kiborg

butcher69
Новости

Kiborg от Sobaka Studio (Remedium) была вновь представлена на Guerrilla Collective. Это жестокий экшен с элементами roguelike, рассчитанный на бесконечную реиграбельность.

Игроку предстоит отправлять своих клонов на процедурно генерируемые задания и превращать их в кибернетических богов за считанные минуты, прокладывая себе путь через сотни кровожадных мутантов, одурманенных преступников и механизированных солдат. Разумеется, придется собирать ресурсы для постоянных или временных улучшений.

Главный герой игры - Василий, лидер группы бойцов сопротивления на планете-тюрьме под названием Сигма, где содержатся самые опасные преступники со всех известных звездных систем. Сигма оказалась заперта на бесконечный карантин после обнаружения Субстанции - адаптирующейся массы повстанческих наноботов, зараженных инопланетной формой жизни.

Пока анонсирована только версия для ПК, но вполне вероятно, что она выйдет и на других платформах.

3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
ZAUSA

И восстали машины из пепла ядерного огня...

3
ZackSnyder

у собаки все игры отличные б-шки на пару вечеров. хорошая компания, которая уловила, чем игры времен дэнди цепляли.

1
Tulip OHare

Киборг-убийца

1
Floww

русская студия собака делает игру про киборга Василия - я что в альтернативной вселенной?))

0
vertehwost

Нет как раз звучит как наше. Родное. 💩

-3
Floww vertehwost

Ну не, по ролику выглядит раз в тысячу круче Смуты)

1
Aellie vertehwost
0
Aellie

Зе риз онли ван мэн 👍

0
EvgeniiV

Нормалёк

0
SkyraX

а главный босс робот Федор?

-1
Рахит Лукумыч

Робот Игорёк

-1