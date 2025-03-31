Новый трейлер Kiborg раскрыл дату выхода: брутальный экшен от российской студии выйдет 30 апреля

Российская Sobaka Studio, известная по Redeemer и Remedium, подтвердила дату выхода своего научно-фантастического роглайт-боевика Kiborg. Вместе с этим был представлен новый геймплейный трейлер, демонстрирующий жестокие сражения и мрачную атмосферу игры.
Проект был анонсирован весной 2023 года, но до недавнего времени не имел точной даты релиза. Теперь стало известно, что Kiborg выйдет 30 апреля на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Владельцы Xbox уже могут оформить предзаказ.
Разработка Kiborg претерпела значительные изменения. Изначально игра рассказывала историю киборга Василия и его клонов, но концепцию пересмотрели после отзывов игроков на пролог Kiborg: Arena.
Сюжет игры вращается вокруг Моргана Ли, отбывающего 1300-летний срок за преступления, которых он не совершал. Единственный шанс на свободу – участие в смертельном реалити-шоу «Последний билет», где ему предстоит пробиться через орды заключённых к шаттлу на крыше тюрьмы.
Русскоязычной версии трейлера видимо не существует? Настолько им по*ер на ру рынок?
На DTF студии есть русская версия…
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И восстали машины из пепла ядерного огня :)
Че он там весь ролик хрипит на заднем фоне? Ни слова не разобрать
Ну и село позорное, даже слово киборг написали на васянском - cyborg на английском, киборг на русском, но наши нитакуси выбрали 3 вариант.
Kiborg звучит гораздо круче. Пусть англичане приучаются к великому русскому языку. Точка.
Им не в жизнь не выговорить не одного нормального окончания с их горячей кашей во рту.
Англичане с америкосами так же Отлично умеют кириллицей писать английский текст.
Для подобного жанра выглядит норм, да и у демки в целом нормальные отзывы.
cryborg
С учётом того что выходят бетаверсии надо ещё пару месяцев прибавлять. // Назар Тимофеев
Гаврилов подмигнул
ну все наш ответ GOW готов, ух держись Сони ща наши как достанут кибер дилдо...
вроде не плохо
сюжет УГ
в сталкере 2 лучше ага)
а в сталкере 2 есть сюжет?
не ко мне вопрос
Скрeпный киберчпоньк выходит на плойке! Это победа?
О ты клоун,ейбогу.А чем тебе маленькая инди игра не угодила?
Америкосы их пачками клепают.А тут потому что она Русская?
Ты бы для начала на рейтинги предыдущих ихних работ посмотрел.