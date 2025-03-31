Новый трейлер Kiborg раскрыл дату выхода: брутальный экшен от российской студии выйдет 30 апреля

Российская Sobaka Studio, известная по Redeemer и Remedium, подтвердила дату выхода своего научно-фантастического роглайт-боевика Kiborg. Вместе с этим был представлен новый геймплейный трейлер, демонстрирующий жестокие сражения и мрачную атмосферу игры.

Проект был анонсирован весной 2023 года, но до недавнего времени не имел точной даты релиза. Теперь стало известно, что Kiborg выйдет 30 апреля на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Владельцы Xbox уже могут оформить предзаказ.

Разработка Kiborg претерпела значительные изменения. Изначально игра рассказывала историю киборга Василия и его клонов, но концепцию пересмотрели после отзывов игроков на пролог Kiborg: Arena.

Сюжет игры вращается вокруг Моргана Ли, отбывающего 1300-летний срок за преступления, которых он не совершал. Единственный шанс на свободу – участие в смертельном реалити-шоу «Последний билет», где ему предстоит пробиться через орды заключённых к шаттлу на крыше тюрьмы.