ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
KIBORG 2025 г.
Экшен, От третьего лица, Кооператив
6.8 32 оценки

Новый трейлер Kiborg раскрыл дату выхода: брутальный экшен от российской студии выйдет 30 апреля

butcher69 butcher69

Российская Sobaka Studio, известная по Redeemer и Remedium, подтвердила дату выхода своего научно-фантастического роглайт-боевика Kiborg. Вместе с этим был представлен новый геймплейный трейлер, демонстрирующий жестокие сражения и мрачную атмосферу игры.

Проект был анонсирован весной 2023 года, но до недавнего времени не имел точной даты релиза. Теперь стало известно, что Kiborg выйдет 30 апреля на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Владельцы Xbox уже могут оформить предзаказ.

Разработка Kiborg претерпела значительные изменения. Изначально игра рассказывала историю киборга Василия и его клонов, но концепцию пересмотрели после отзывов игроков на пролог Kiborg: Arena.

Сюжет игры вращается вокруг Моргана Ли, отбывающего 1300-летний срок за преступления, которых он не совершал. Единственный шанс на свободу – участие в смертельном реалити-шоу «Последний билет», где ему предстоит пробиться через орды заключённых к шаттлу на крыше тюрьмы.

58
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
TheNikolay00

Русскоязычной версии трейлера видимо не существует? Настолько им по*ер на ру рынок?

15
Петя Стольников

На DTF студии есть русская версия…

0
r23dom
13
TERMINATOR-T800

+

3
0x0101

И восстали машины из пепла ядерного огня :)

1
FatalleZ

Че он там весь ролик хрипит на заднем фоне? Ни слова не разобрать

2
QuadrupedalDon

Ну и село позорное, даже слово киборг написали на васянском - cyborg на английском, киборг на русском, но наши нитакуси выбрали 3 вариант.

0
Janekste

Kiborg звучит гораздо круче. Пусть англичане приучаются к великому русскому языку. Точка.

0
ZER0 T0LERANCE Janekste

Им не в жизнь не выговорить не одного нормального окончания с их горячей кашей во рту.

0
denius4

Англичане с америкосами так же Отлично умеют кириллицей писать английский текст.

0
BigBivis

Для подобного жанра выглядит норм, да и у демки в целом нормальные отзывы.

0
ZER0 T0LERANCE

cryborg

0
Пользователь ВКонтакте

С учётом того что выходят бетаверсии надо ещё пару месяцев прибавлять. // Назар Тимофеев

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

Гаврилов подмигнул

Спойлер
0
Almost G

ну все наш ответ GOW готов, ух держись Сони ща наши как достанут кибер дилдо...

-2
WerGC

вроде не плохо

-2
ПустошМохаве

сюжет УГ

-2
AssertiveCaoimhe

в сталкере 2 лучше ага)

0
Life Basics AssertiveCaoimhe

а в сталкере 2 есть сюжет?

0
AssertiveCaoimhe Life Basics

не ко мне вопрос

0
Rаyden

Скрeпный киберчпоньк выходит на плойке! Это победа?

-4
denius4

О ты клоун,ейбогу.А чем тебе маленькая инди игра не угодила?

Америкосы их пачками клепают.А тут потому что она Русская?

Ты бы для начала на рейтинги предыдущих ихних работ посмотрел.

1