Продажи экшен-рогалика KIBORG превысили 100 000 копий на фоне релиза крупного обновления

Отечественная студия Sobaka Studio объявила о достижении важной вехи - продажи киберпанкового экшена KIBORG превысили отметку в 100 000 копий на всех платформах. В честь этого события 15 июня 2026 года разработчики выпустили крупное контентное обновление с бесконечной прогрессией и многочисленными правками баланса.

Игра KIBORG, вышедшая 30 апреля 2025 года, представляет собой смесь динамичного битемапа и ролевого экшен-рогалика. Сюжет проекта рассказывает о заключенном на далекой тюремной планете, который ради обретения свободы вынужден принимать участие в жестоком гладиаторском реалити-шоу. Достижение отметки в 100 000 копий совпало с выходом свежего патча, призванного расширить возможности для высокоуровневого прохождения.

Главным нововведением обновления стала система бесконечных улучшений. Разработчики добавили 5 специальных параметров персонажа, которые можно развивать неограниченное количество раз, однако стоимость каждого последующего уровня удваивается. Вместе с этим авторы провели масштабный ребаланс мутаторов и боевых характеристик. Например, урон популярной комбинации ударов Gae Bulg был снижен со 187 до 111 единиц, а ее финальный прием лишился свойства пробивать вражеский блок. Некоторые другие мутаторы, наоборот, получили приятные усиления или смягчение штрафов для облегчения игрового процесса.

Обновление также затронуло награды за получение внутриигровых достижений. За прохождение определенных арен и преодоление высоких уровней сложности теперь выдаются уникальные косметические предметы и комплекты кибернетических имплантов, такие как Коммандо или Ремедиум. В плане удобства пользователей разработчики добавили детальные описания для всех уровней сложности, улучшили качество вступительного комикса, внесли новые звуковые дорожки для врагов в режиме Descent и синхронизировали появление субтитров с аудио во время нахождения в меню паузы.

Помимо геймплейных нововведений, патч исправил ряд технических ошибок. Специалисты из Sobaka Studio устранили неполадки со спавном сейфа у одного из боссов, исправили некорректное отображение источников света в кооперативном режиме на некоторых локациях, а также добавили недостающие анимации противникам. В будущем разработчики планируют продолжить поддержку игры, пообещав представить 7-ю арену и новый набор имплантов под названием Клоун. В магазине Steam проект имеет очень положительные отзывы игроков и временно продается по сниженной цене.