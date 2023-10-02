Российская студия Sobaka выпустила демоверсию roguelite-экшена Kiborg

Под ваше управление попадает лидер группы повстанцев на Сигме, планете-тюрьме, где когда-то содержались самые опасные преступники галактики. Но теперь эта планета под карантином из-за Субстанции — адаптивных роев нано-машин, заражённых агрессивной формой жизни. Субстанция прорывается в единственный мега-город на планете, где живут не только преступники, но и представители всех корпораций, работающих на Сигме.

Катастрофа парализует все технические системы, поддерживающие жизнь в городе, и каждая фракция оказывается отрезанной от остальных. Вам предстоит бороться за свою жизнь и за контроль над этим беспощадным миром.