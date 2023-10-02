Российская студия Sobaka выпустила демоверсию roguelite-экшена Kiborg

Разработчик Sobaka анонсировал доступную в Steam и Epic Games Store демо-версию игровой арены для Kiborg, предстоящего сверхжестокого сюжетного экшен-рогалика.
Эта демо даёт представление о текущем состоянии боевой системы. Обратите внимание, что эта демо-версия никоим образом не отражает окончательное качество игры и содержит ряд заполнителей, включая модели, визуальные эффекты, интерфейсы и анимацию.
Демо-версия включает в себя одну арену и бесконечные волны врагов, с которыми нужно сражаться. Вы сражаетесь до самой смерти, и в этот момент ваш результат записывается. Вы также получите жетоны за различные достижения, которые затем сможете тратить между заходами на постоянные улучшения. Для демонстрации вашего боевого мастерства имеется аккуратная таблица лидеров, в которой уже представлены лучшие результаты.
надо заполонять планету и быть везде.
Ну такое. Предыдущую поделку кое как поправили, а редимер вообще собран словно на коленке с багами, которые так и не исправили...