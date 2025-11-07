Российский битемап Kiborg получил гигантское обновление Commando: новые карты, режимы и импланты

Российский экшен Kiborg от Sobaka Studio получил своё самое масштабное обновление с момента релиза в апреле 2025 года. Патч под названием «Хаос и Контроль» (Commando) добавил в игру массу нового контента: три свежие карты, два скина и один уникальный набор имплантов.

Особое внимание разработчики уделили новым режимам геймплея. За собранные в игре Данные теперь можно приобретать специальные Модификаторы, каждый из которых радикально меняет ход боя. Один из них каждые 10 секунд накладывает случайный статус на главного героя Моргана, другой позволяет убивать врагов с одного удара, но делает самого героя более уязвимым. Ещё один Модификатор активирует аннигиляторную пушку, стреляющую с неба каждые пять секунд. Такие механики добавляют хаоса и непредсказуемости в сражения, делая каждую игровую сессию уникальной.

Помимо нового контента, студия исправила ряд багов, улучшив стабильность и плавность игрового процесса. Напомним, что сюжет Kiborg рассказывает о заключённом, отбывающем 1300 лет в заточении, который пытается спастись, участвуя в шоу «Последний билет». Игроку предстоит прорваться через толпы врагов к спасительному шаттлу, используя арсенал оружия, имплантов и стратегию модификаторов.

В сентябре в KIBORG был добавлен локальный кооператив, а обновление Commando расширяет возможности взаимодействия между игроками и делает игру ещё более динамичной и хаотичной. Новые режимы и карты позволяют фанатам по-новому взглянуть на привычный экшен и добавляют свежую порцию адреналина для любителей высокоскоростных боёв.