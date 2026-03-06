ЧАТ ИГРЫ
Kiborg 30.04.2025
Экшен, Инди, От третьего лица, Кооператив
7.2 123 оценки

Российский KIBORG получил патч: обновили озвучку Инги и улучшили оптимизацию

butcher69 butcher69

Российская студия Sobaka Studio выпустила новый патч для киберпанк-экшена KIBORG. Обновление приносит ряд улучшений, включая переработанный интерфейс, повышение производительности и несколько новых игровых функций.

Одним из заметных нововведений стало отображение цифр урона над противниками — теперь игроки могут наглядно видеть, сколько урона наносят атаки. Разработчики также доработали элементы интерфейса и провели оптимизацию, чтобы сделать игру стабильнее на разных системах.

Отдельное внимание авторы уделили персонажу Инге. Героиня получила полностью обновленную озвучку на английском языке. Теперь ее голос принадлежит актрисе Даше Жульженко, которая заново записала все реплики персонажа.

Вышел трейлер первого дополнения для российского киберпанк-экшена KIBORG

Разработчики надеются, что новая версия голоса лучше передаст характер Инги и понравится игрокам.

8
2
Комментарии:  2
All-Seeing Shadow
Российский KIBORG

Я чуть со стула не упал от смеха

3
нитгитлистер

о ну наконец то, собака ленивая

1