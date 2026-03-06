Российский KIBORG получил патч: обновили озвучку Инги и улучшили оптимизацию

Российская студия Sobaka Studio выпустила новый патч для киберпанк-экшена KIBORG. Обновление приносит ряд улучшений, включая переработанный интерфейс, повышение производительности и несколько новых игровых функций.

Одним из заметных нововведений стало отображение цифр урона над противниками — теперь игроки могут наглядно видеть, сколько урона наносят атаки. Разработчики также доработали элементы интерфейса и провели оптимизацию, чтобы сделать игру стабильнее на разных системах.

Отдельное внимание авторы уделили персонажу Инге. Героиня получила полностью обновленную озвучку на английском языке. Теперь ее голос принадлежит актрисе Даше Жульженко, которая заново записала все реплики персонажа.

Разработчики надеются, что новая версия голоса лучше передаст характер Инги и понравится игрокам.