Kiborg 30.04.2025
Экшен, Инди, От третьего лица, Кооператив
7.2 131 оценка

Состоялся релиз масштабного дополнения KIBORG: Descent для экшена от студии Sobaka Studio

Разработчики из Sobaka Studio выпустили крупное дополнение Descent для своего жестокого экшена KIBORG. Релиз нового контента состоялся 30 апреля 2026 года ровно через 1 год после выхода оригинального проекта. Базовая игра предлагает геймерам выживать в тюрьме на далекой планете, отбывая срок в 1300 лет и участвуя в телевизионном шоу Последний билет.

В платном расширении сюжетная линия получает финал. Игрокам предстоит спуститься в скрытые недра башни Омега 201 и раскрыть тайны корпорации Кенко. Дополнение добавляет 3 новых биома, включая затопленные руины и заброшенную фабрику. Пользователей ждут более 10 новых обитателей глубин и 3 легендарных босса из вселенной игры. Разработчики также внедрили 2 новых уровня сложности для опытных бойцов и свежие виды оружия. Доступ к новому контенту открывается только после 1 полного прохождения основной кампании, так как баланс рассчитан на прокачанного персонажа.

Вместе с релизом платного контента игра получила масштабный бесплатный патч. Авторы добавили горизонтальный разделенный экран для локального кооператива на 2 человек. В интерфейсе появились бестиарий и экран подробной статистики. Система диалогов была улучшена и теперь разговоры не прерываются при начале боя. Из арсенала убрали платную аугментацию, а выпадение имплантов стало полностью случайным. Режим Коллапс подвергся переработке, а в бесконечном режиме появились жертвоприношения. Также создатели реализовали полную поддержку контроллера DualSense в сервисе Steam.

