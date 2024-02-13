на главную
об игре
KIBORG TBA
Экшен, От третьего лица, Кооператив
5.7 11 оценок

В новом трейлере Kiborg показано командное взаимодействие

Gruz_
Новости

В понедельник PlayStation опубликовала на своем YouTube-канале новый трейлер экшен-рогалика Kiborg от российской студии Sobaka, в котором демонстрируется командный геймплей. В новом трейлере показано, насколько веселым может быть Kiborg в компании друзей.

Kiborg - это стремительный экшен с элементами рогалика. Каждое испытание уникально, а сюжет постоянно развивается, независимо от победы или поражения. Станьте неудержимой военной машиной и столкнитесь с последствиями своих действий, возглавив группу сопротивления на отдаленной планете-тюрьме.

Демоверсия Kiborg доступна в Steam и Epic Games Store. Хотя в PS Store уже появилась страница игры, но пока неизвестно, когда она поступит в продажу, на данный момент это одна из самых долгожданных beat 'em up игр 2024 года.

-2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий