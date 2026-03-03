ЧАТ ИГРЫ
Kiborg 30.04.2025
Экшен, Инди, От третьего лица, Кооператив
7.2 121 оценка

Вышел трейлер первого дополнения для российского киберпанк-экшена KIBORG

Simple Jack Simple Jack

Отечественная студия Sobaka Studio выпустила трейлер первого дополнения для киберпанк-экшена KIBORG. DLC получило название Descent и отправит геймеров в преисподнюю.

Для нас это важный этап, и мы не можем дождаться, когда вы все попробуете.
И если не сложно, добавьте KIBORG: Descent в список желаемого — это действительно помогает нам!

Дополнение добавит в игру три новых биома: затопленные руины древней цивилизации, заброшенную фабрику «Кенко» и некий предел, который напоминает Ад. Также геймеров ждут 10 уникальных врагов, 3 легендарных босса и хитроумные ловушки, которые должны изменить привычный подход к прохождению игры.

Для тех, кто уже стал мастером в KIBORG, Sobaka Studio добавит 2 новых уровня сложности. Также появится возможность отомстить давнему врагу — Волкову.

KIBORG: Descent выйдет 30 апреля вместе с бесплатным крупным патчем.

Источник  
Комментарии:  2
Wokedead

Сомнительно ждать что-то стоящее от студии Sobaka SuTulaia Studio

5
GamingWorkshop

По русски пиши КИ БО Р Г ну или тогдауж БОГАТЫРЬ