В Steam вышла демоверсия мясного экшен-рогалика KILL BREACH в духе Doom и Quake

В цифровом сервисе Steam стала доступна бесплатная демоверсия брутального шутера от первого лица KILL BREACH. Проект разрабатывается независимой студией Triple DEV и сочетает в себе динамику классических бумер-шутеров с механиками современных экшен-рогаликов. Игровой процесс строится на непрерывном движении и методичной зачистке процедурно генерируемых отсеков заброшенного научного комплекса.

По заявлению создателя, проект черпает ключевые идеи сразу из нескольких культовых серий. Быстрое перемещение с постоянными рывками ориентируется на Doom Eternal, общая мрачная индустриальная эстетика вдохновлена Quake, а отстрел плотных толп мутантов в замкнутых пространствах отсылает к зомби-режиму Call of Duty: Black Ops Zombies. Согласно завязке сюжета, исследовательский центр по содержанию опасных инопланетных форм жизни оказался разрушен, монстры вырвались на свободу, а главной задачей отправленного на объект бойца становится тотальное уничтожение любой угрозы без попыток спасти выживших.

Каждая вылазка отличается уникальным строением уровней благодаря процедурной генерации комнат. Перед стартом забега предусмотрена ручная настройка масштаба базы, позволяющая регулировать количество помещений и тем самым менять темп прохождения, ведь при малом числе отсеков битвы становятся куда плотнее и хаотичнее. За уничтожение мутантов начисляется валюта, необходимая для открытия оружейных контейнеров со случайным лутом разной редкости, от обычного до легендарного. По мере выживания на аренах персонаж накапливает пассивные модификаторы, постепенно превращаясь в полноценную машину для истребления биомассы.

К релизу ознакомительной версии шутер получил масштабное визуальное обновление и ускорение базовых механик. Автор переработал геометрию коридоров под возросшую мобильность героя, улучшил схему освещения и перенастроил звуковые эффекты для более сочной отдачи при стрельбе.

Скорость плюс стрельба по мишеням равняется веселью.

- Разработчик Triple DEV

Вместе с выпуском пробной сборки создатель открыто обозначил текущие компромиссы проекта. В демоверсии представлен ограниченный набор типов помещений, а русский язык на данном этапе отсутствует, так как расширенная локализация запланирована ближе к полноценному релизу. Кроме того, продолжается активная полировка баланса оружия, параметров живучести врагов и общей прогрессии сложности с опорой на статистику первых игроков.

Шутер отличается весьма скромными системными требованиями к персональным компьютерам. Для запуска проекта заявлены процессор уровня Intel Core i3-10100, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650, 8 ГБ оперативной памяти и всего 1 ГБ свободного пространства на накопителе. Точные сроки полноценного релиза KILL BREACH разработчик пока не раскрывает.