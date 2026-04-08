Пауки атакуют Switch: безумный экшен Kill It With Fire 2 выходит в мае

Издатель tinyBuild и студия Casey Donnellan Games объявили дату выхода Kill It With Fire 2 на Nintendo Switch — релиз состоится 7 мая. Ранее игра уже вышла на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.

В сиквеле игрокам вновь предстоит взять на себя роль Экстерминатора и отправиться на войну против пауков, захвативших мультивселенную. Проект предлагает сюжетную кампанию, кооператив на четырёх человек и хаотичный PvP-режим, где можно сыграть даже за самих пауков.

Одной из главных особенностей станет арсенал из более чем 45 видов оружия — от банальной газеты до ракетниц и лазерных мечей. Игроков ждут семь уникальных миров, разнообразные испытания и абсурдные сценарии, включая сражения в киберпространстве и «паучьем аду».

Kill It With Fire 2 делает ставку на юмор, разрушения и полную свободу действий, предлагая один из самых необычных экшенов этой весны.