Сверхбыстрый изометрический шутер Kill Knight - новая игра в бесплатной раздаче Epic Games Store

Как это водится, известный и надёжный инсайдер billbil-kun раньше официального объявления сообщил о следующей игре в раздаче Epic Games Store. Одиннадцатой игрой в праздничной раздаче EGS в конце 2024 года стал сверхбыстрый изометрический шутер Kill Knight. Забрать игру можно в течение 24 часов – с 28 декабря 19:00 МСК до 29 декабря 19:00 МСК. Добавив игру в свою библиотеку EGS, она останется у вас навсегда.

Kill Knight — это сверхбыстрый аркадный изометрический экшен-шутер. Приговоренный к вечному страданию, глубоко в пустотах жуткой арены, вы должны владеть арсеналом разрушительного оружия, чтобы уничтожить рои потусторонних ужасов — и правильно развивать демона внутри.

Танцуйте со смертью в Бездне и раскройте сложные слои игрового процесса, скрывающиеся под поверхностью. Используйте слабости врагов, совершайте жестокие казни, пробирайтесь через свой арсенал, чтобы тактически управлять ресурсами, и выпускайте разрушительные взрывы гнева, чтобы переломить ход событий. Каждая встреча — свидетельство вашего мастерства.