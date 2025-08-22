Издатель Vampire Survivors выпустил игру про живые пули и злые кубы

Издатель Poncle внезапно выпустил игру Kill the Brickman, в которой геймерам предстоит бороться с инопланетными разумными кирпичами с помощью живых пуль.

В Kill the Brickman игрок заряжает револьвер «живыми» пулями с уникальными особенностями — например, некоторые из них «размножаются» в полёте.

За успешное прохождение уровня в Kill the Brickman выдают валюту, которую можно потратить на новые пушки, пули и бонусы.

Kill the Brickman напоминает мобильные аркады, в которых необходимо разрушить как можно больше блоков в верхней части экрана.

Лучшая игра миллиардолетия уже доступна в Steam.