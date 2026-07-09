Китайский детектив в стиле кибер-нуар Kill the Shadow выходит 5-го августа

Разработчики из студии Shadowlight анонсировали точную дату релиза своего амбициозного повествовательного проекта и опубликовали свежий геймплейный трейлер под названием «Путешествие в истину». Игра представляет собой классическое текстовое приключение с глубокими элементами расследования в антураже мрачного футуристического города. Основной упор в игровом процессе сделан на кропотливый сбор улик, допрос свидетелей и распутывание клубка мрачных тайн разделенного на фракции мегаполиса.

Согласно официальному описанию, в центре сюжета находится опытный детектив по имени А Цзянь, которому поручено расследовать серию загадочных и жестоких преступлений. Особенностью главного героя является его уникальная способность буквально реконструировать события прошлого в собственном сознании прямо на месте преступления. Игровой процесс заставит участников сопоставлять показания различных персонажей, ловить подозреваемых на лжи и выносить финальные вердикты, которые напрямую изменят судьбу города.

Визуальный стиль проекта сочетает в себе мрачную эстетику неонового нуара, традиционные китайские мотивы конца прошлого века и детально прорисованные двухмерные пиксельные задники. По мере продвижения по сюжету детективу предстоит столкнуться с глубоким социальным неравенством, подпольными синдикатами и древними мистическими культами, скрывающимися в тени небоскребов. Расследование каждого дела оформлено в виде комплексной логической головоломки с множеством развилок и вариантов финала.

Официальный полноценный релиз Kill the Shadow состоится на ПК в цифровом магазине Steam. В настоящий момент разработчики предлагают пользователям бесплатно ознакомиться с демонстрационной версией проекта, которая включает в себя первое полноценное дело.