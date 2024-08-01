Suda51 и Синдзи Миками хотели бы поработать над сиквелом Killer7

Генеральный директор Grasshopper Manufacture Гоити Суда (он же Suda51) и геймдиректор Resident Evil Синдзи Миками заявили, что хотели бы поработать над Killer7 Complete Edition, а также над сиквелом.

На презентации Grasshopper Direct в этом году Суда присоединился к Миками, чтобы обсудить грядущую Hella Remastered версию их игры 2011 года Shadows of the Damned.

Однако в конце презентации, когда пара обсуждала свои будущие проекты, Миками заявил, что хотел бы увидеть возвращение Killer7, которую он написал в соавторстве с Судой.

Стильный и жестокий экшен, вышедший в 2005 году для GameCube и PS2, рассказывает о Хармане Смите, прикованном к инвалидному креслу убийце с семью раздвоенными личностями, которые он может воплощать в жизнь.

«Я понял, что хочу как можно больше участвовать в создании игр, и я бы хотел, чтобы Суда сделал продолжение Killer7», - сказал Миками.

«Серьезно?» ответил Суда, а затем добавил: «Возможно, когда-нибудь мы увидим продолжение Killer7. Или полное издание».

«Самое главное - это то, хочешь ли ты его сделать», - сказал ему Миками.

Суда ответил: «Я бы предпочел сначала сделать Complete Edition. А потом уже Killer11». Затем Миками спросил, действительно ли сиквел будет называться Killer11, на что Суда пояснил: «Я не знаю. Возможно, Killer7: Something. Может быть, Killer7: Beyond».

Суда пояснил, что в существующей версии Killer7 персонаж Койота мало говорит, но изначально планировалось, что у него будет много диалогов, которые потенциально могут быть восстановлены в новом издании игры.

«Фанаты, вероятно, будут рады Полному изданию», - заключил Миками. «Это может быть вполне осуществимо».

Суда добавил: «Мы должны решить, что будет первым - Killer7: Beyond или Complete Edition».

В интервью в прошлом месяце Суда сказал, что «с удовольствием» выпустил бы Killer7 на современных консолях, но для этого ему нужно разрешение Capcom. «Я очень надеюсь, что когда-нибудь это произойдет», - сказал он.