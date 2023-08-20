Игра по мотивам комедийного боевика Killer Bean получила геймплейный трейлер ©

Выпущенный в 1996 г., всего через год после "Истории игрушек", двухминутный анимационный 3D-ролик о бобах, стреляющих из пистолета, был почти полностью делом рук одного человека. В 2000 году было выпущено чуть более длинное и значительно улучшенное продолжение - "Killer Bean 2: The Party".

Теперь же у создателя Джеффа Лью появилась видеоигра, представляющая собой ролевой шутер с открытым миром, от первого и третьего лица, с теми же акробатическими боями, вдохновленными Джоном Ву, что и в анимации почти тридцатилетней давности. Ниже представлен первый трейлер.

Переворачивание из машины в машину и стрельба по мотоциклам в замедленной съемке напоминают Just Cause, и этого достаточно, чтобы я полностью согласился с игрой. Я бы поиграл в нее, если бы она была простым экшеном со смешной физикой.

Во многих отношениях игра звучит более амбициозно. "Каждый раз, когда вы начинаете новую одиночную кампанию, все меняется", - говорится на странице Steam. "Меняются локации, миссии, персонажи, боссы, а главное - меняется сюжет. Персонажи, которым вы доверяли раньше, могут обернуться против вас. Враги, которые пытались убить вас, могут в итоге помочь вам. Простые миссии могут превратиться в смертельные ловушки. Нет двух одинаковых кампаний".

В зависимости от стиля игры можно повышать уровень Killer Bean: в описании игры в Steam упоминаются скрытность, ближний бой, паркур и "огнестрельное оружие". Также упоминается возможность создания собственных персонажей и миссий.