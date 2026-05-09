Названа дата выхода экшена Killer Bean в раннем доступе сервиса Steam

Независимый разработчик из студии Killer Bean Studios LLC официально объявил дату выхода своего нового шутера от 1-го и 3-го лица под названием Killer Bean. Проект станет доступен игрокам 8 июня 2026 года. В своем сообщении автор выразил благодарность сообществу, отметив, что за 2 года в тестировании игры приняли участие более 6200 человек.

Сюжет проекта рассказывает о кофейном зерне, которое решает бросить вызов предавшей его теневой организации. Игрокам предстоит исследовать процедурно генерируемые острова с 4 уникальными биомами, каждый из которых имеет свою собственную фауну. На старте будет доступна полноценная кампания для 1 пользователя, 4 фракции, 4 босса и 4 минибосса. Игроки смогут управлять транспортными средствами, летать на воздушных судах и использовать боевых роботов. Важной особенностью экшена является продвинутая физика тряпичной куклы. Также в игре реализованы дополнительные режимы, где нужно отбиваться от бесконечных волн врагов или захватывать территории.

Разработчик планирует, что игра пробудет в раннем доступе около 24 месяцев. Крупные обновления будут выходить каждые 2 месяца. В будущем автор добавит кооперативный режим для совместной игры по сети, перевод на другие языки, возможность настройки персонажей и новых боссов. На момент запуска стоимость экшена составит 14,99 доллара США, при этом на старте покупатели получат скидку. В дальнейшем цена будет расти пропорционально количеству нового контента.