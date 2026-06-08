В Steam состоялся релиз экшен-роглайка Killer Bean в раннем доступе

Студия Killer Bean Studios LLC выпустила в раннем доступе цифрового магазина Steam динамичный экшен-роглайк Killer Bean, созданный на основе известного анимационного фильма. Игрокам предстоит взять на себя роль опасного боба-ассасина и сразиться с многочисленными противниками в случайно генерируемом открытом мире.

Разработчики сообщают, что проект пробудет в раннем доступе около 2 лет. За это время планируется регулярно выпускать крупные обновления каждые 2 месяца, добавлять новые миссии, боссов и функции, среди которых ожидаются сетевой кооперативный режим, возможность кастомизации персонажей, а также появление Джет Бина в качестве игрового героя. Финальная версия игры должна предложить полностью процедурно генерируемую сюжетную кампанию, благодаря чему каждое новое прохождение будет уникальным.

На текущем этапе в игре уже доступна сольная кампания, а также несколько дополнительных режимов, включая выживание на арене и сражения за территории. Игроки могут исследовать процедурно генерируемые острова с 4 различными биомами, использовать транспортные средства, сражаться с боссами и противостоять представителям 4 фракций. Игровой процесс сочетает элементы шутера с видом от 1 и 3 лица с активным использованием физики тряпичной куклы.

Стартовые отзывы пользователей в Steam оказались очень положительными. Игроки хвалят проект за динамичный и веселый игровой процесс, напоминающий смесь серий John Wick и Max Payne, а также за точное воссоздание атмосферы оригинального мультфильма. В то же время многие отмечают технические проблемы, включая просадки частоты кадров, баги с физикой и некорректную работу звука.

Разработчик оперативно отреагировал на жалобы пользователей и уже выпустил обновление версии 0.100.052, которое исправляет ошибку со сбросом громкости звука до уровня 0 при стартовом запуске. На данный момент игра продается со скидкой 20% в честь запуска, которая продлится до 22 июня 2026 года. Текстовый перевод и озвучка на русском языке отсутствуют, однако локализация на другие языки планируется к полноценному релизу.