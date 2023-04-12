Мрачный комедийный хоррор Killer Frequency выходит 1 июня на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, ПК и Quest 2

Team17 объявила, что 1 июня выйдет мрачный комедийный слэшер-хоррор Killer Frequency для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, ПК через Steam и Quest 2. Консольные версии анонсированы недавно.
Поздняя ночь на радиостанции KFAM в Гэллоус-Крик, на среднем западе США. Вы можете почувствовать, что что-то витает в воздухе. Вы только начали свою смену, и кто-то звонит с ужасающим открытием. Следующий поворот событий изменит жизнь…
Ключевая особенность
- Уникальный комедийный хоррор — Станьте радио-ди-джеем в этом приключенческом слэшере 80-х, который, конечно же, не является детской игрой. Лето переходит в осень, а обратный отсчет до Хэллоуина продолжается, будет ли эта ночь тихой, смертельной ночью? Или эфир будет кричать?
- Принятие решений в реальном времени и решение головоломок. Используйте разветвленные диалоги, чтобы взаимодействовать с различными эксцентричными личностями из маленького городка, включая потенциальных жертв и подозреваемых. Исследуйте свое окружение, собирайте улики, принимайте решения, разгадывайте увлекательные загадки и помогайте каждому из ваших собеседников пережить ночь.
- Полностью озвученный сюжет и ретро-саундтрек. Наслаждайтесь полностью озвученными персонажами, настраиваясь на музыку 1980-х, от треков, вдохновленных классическим роком, до праведных мелодий синтвейва.
- Подлинная эстетика 1980-х. Исследуйте более 1 км² радиостанции с реалистичной детализацией и взаимодействуйте с десятками объектов, основанных на физике, прямо из ушедшей эпохи, включая работающую кассету и проигрыватель.
Жаль что в список 'чего мона' не входит 'шмальнуть в гада из дроба'.