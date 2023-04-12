Мрачный комедийный хоррор Killer Frequency выходит 1 июня на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, ПК и Quest 2 ©

Team17 объявила, что 1 июня выйдет мрачный комедийный слэшер-хоррор Killer Frequency для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, ПК через Steam и Quest 2. Консольные версии анонсированы недавно.

Поздняя ночь на радиостанции KFAM в Гэллоус-Крик, на среднем западе США. Вы можете почувствовать, что что-то витает в воздухе. Вы только начали свою смену, и кто-то звонит с ужасающим открытием. Следующий поворот событий изменит жизнь…

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