Killer Inn откроет двери для игроков 12 февраля

Square Enix раскрыла детали Killer Inn — необычного детективного экшена, который выйдет в раннем доступе уже 12 февраля 2026 года. В каждом матче участвуют 24 игрока, разделённые на две скрытые стороны: «волков» — тайных убийц, и «ягнят» — выживших. Последним предстоит либо устранить всех противников в открытом бою, либо найти ключи и сбежать с локации на корабле.

Ключевое отличие Killer Inn от игр в духе social deduction — отсутствие фазы голосования. Здесь подозреваемых не изгоняют словами: предателей выявляют и устраняют физически. Для расследования используется специальный режим, подсвечивающий улики, следы и звуки, что делает поиск убийц более тактическим.

На старте раннего доступа будут доступны две карты и более 25 персонажей с уникальными способностями. В игре реализован голосовой чат с учётом акустики помещений — звуки будут вести себя по-разному в зависимости от окружения. Монетизация ограничится боевым пропуском и косметикой для оружия и не затронет баланс. Разработчики обещают регулярные обновления и расширение контента.