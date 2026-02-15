Релиз новой онлайн-игры Square Enix провалился: у Killer Inn менее 1000 игроков и "смешанные" отзывы в Steam

Ранний доступ к новой многопользовательской игре Killer Inn от Square Enix стартовал на этой неделе, однако старт проекта оказался крайне неудачным. Согласно данным сервиса SteamDB, пиковый онлайн с момента релиза 12 февраля не превысил и 817 человек, а в отдельные моменты опускался до 237. Учитывая, что игра доступна только в Steam, эти цифры отражают реальную картину интереса аудитории.
Ситуация усугубляется не только низким онлайном, но и прохладным приемом со стороны игроков. Страница Killer Inn в Steam демонстрирует "смешанные" отзывы: почти половина из 206 рецензий - отрицательные.
Игроки жалуются на отсутствие ключевой для жанра коммуникации во время матчей, скучные задания и дисбаланс между командами (Волки и Овцы). Добавляют негатива и технические проблемы с подключением. Игра также недоступна в России.
Особенно тревожно, что текущие показатели оказались ниже, чем во время закрытого бета-теста, где ранее играло более 1000 одновременных игроков. Без позитивного сарафанного радио у проекта, несмотря на интересную концепцию, практически нет шансов набрать популярность в раннем доступе.
А могли просто сделать следующий Deus Ex.
так они студию вместе с айпи продали Embracer, у них кроме Финалки больше ничего и не осталось
осталось но им это делать не охота
В 2022 году продали, чудо из новости наверняка в тоже время получило зеленый свет на разработку. А могли правильный выбор сделать, но это не про Скварю.
У них на самом деле много чего есть, просто медленно возрождают старые IP, а новые не выстреливают, вот и получается что у них из громких имен нынче только Финалка да Драгон Квесты.
Поделом этой кампании, у нее много было игр хороших, нужно было франшизы развивать а не Online не нужный и всякие игры типа Forspoken
Forspoken попрошу не обижать, ибо игра в целом хорошая. Из минусов только то, что она НЕ шедевр. А так... середняк. Точка.
Выглядит как индюшатина сделанная любителями))
Так оно еще на стадии тестов провалилось -_-
ска, игроделы все пытаются свой доильный аппарат замутить... в топку, господа, все в топку...
на тестировании доступ был а вот когда уже цену игре дали то и запретили
А как же красивые тяночки? Не помогли? Делают страшных - игра проваливается, делают красивых - игра тоже проваливается. Да что ж такое!? Не в тяночках счастье или что?
там минимум вон в скриншотах глянь кто там есть. там скорее конкорд какойто + анна из овервотч
Смотри не молофи.