Killer Inn 12.02.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
4.6 12 оценок

Релиз новой онлайн-игры Square Enix провалился: у Killer Inn менее 1000 игроков и "смешанные" отзывы в Steam

2BLaraSex 2BLaraSex

Ранний доступ к новой многопользовательской игре Killer Inn от Square Enix стартовал на этой неделе, однако старт проекта оказался крайне неудачным. Согласно данным сервиса SteamDB, пиковый онлайн с момента релиза 12 февраля не превысил и 817 человек, а в отдельные моменты опускался до 237. Учитывая, что игра доступна только в Steam, эти цифры отражают реальную картину интереса аудитории.

Ситуация усугубляется не только низким онлайном, но и прохладным приемом со стороны игроков. Страница Killer Inn в Steam демонстрирует "смешанные" отзывы: почти половина из 206 рецензий - отрицательные.

Игроки жалуются на отсутствие ключевой для жанра коммуникации во время матчей, скучные задания и дисбаланс между командами (Волки и Овцы). Добавляют негатива и технические проблемы с подключением. Игра также недоступна в России.

Особенно тревожно, что текущие показатели оказались ниже, чем во время закрытого бета-теста, где ранее играло более 1000 одновременных игроков. Без позитивного сарафанного радио у проекта, несмотря на интересную концепцию, практически нет шансов набрать популярность в раннем доступе.

Комментарии:  13
Night Driving Avenger

А могли просто сделать следующий Deus Ex.

11
Tommy451

так они студию вместе с айпи продали Embracer, у них кроме Финалки больше ничего и не осталось

1
Alex40001 Tommy451

осталось но им это делать не охота

1
Night Driving Avenger Tommy451

В 2022 году продали, чудо из новости наверняка в тоже время получило зеленый свет на разработку. А могли правильный выбор сделать, но это не про Скварю.

у них кроме Финалки больше ничего и не осталось

У них на самом деле много чего есть, просто медленно возрождают старые IP, а новые не выстреливают, вот и получается что у них из громких имен нынче только Финалка да Драгон Квесты.

CRAZY rock GAME

Поделом этой кампании, у нее много было игр хороших, нужно было франшизы развивать а не Online не нужный и всякие игры типа Forspoken

4
Janekste

Forspoken попрошу не обижать, ибо игра в целом хорошая. Из минусов только то, что она НЕ шедевр. А так... середняк. Точка.

1
J a r v i s

Выглядит как индюшатина сделанная любителями))

3
Neko-Aheron

Так оно еще на стадии тестов провалилось -_-

2
f a PG

ска, игроделы все пытаются свой доильный аппарат замутить... в топку, господа, все в топку...

2
Alex40001

на тестировании доступ был а вот когда уже цену игре дали то и запретили

1
Авраам Линкольн

А как же красивые тяночки? Не помогли? Делают страшных - игра проваливается, делают красивых - игра тоже проваливается. Да что ж такое!? Не в тяночках счастье или что?

Alex40001

там минимум вон в скриншотах глянь кто там есть. там скорее конкорд какойто + анна из овервотч

Everect

Смотри не молофи.