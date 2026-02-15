Релиз новой онлайн-игры Square Enix провалился: у Killer Inn менее 1000 игроков и "смешанные" отзывы в Steam

Ранний доступ к новой многопользовательской игре Killer Inn от Square Enix стартовал на этой неделе, однако старт проекта оказался крайне неудачным. Согласно данным сервиса SteamDB, пиковый онлайн с момента релиза 12 февраля не превысил и 817 человек, а в отдельные моменты опускался до 237. Учитывая, что игра доступна только в Steam, эти цифры отражают реальную картину интереса аудитории.

Ситуация усугубляется не только низким онлайном, но и прохладным приемом со стороны игроков. Страница Killer Inn в Steam демонстрирует "смешанные" отзывы: почти половина из 206 рецензий - отрицательные.

Игроки жалуются на отсутствие ключевой для жанра коммуникации во время матчей, скучные задания и дисбаланс между командами (Волки и Овцы). Добавляют негатива и технические проблемы с подключением. Игра также недоступна в России.

Особенно тревожно, что текущие показатели оказались ниже, чем во время закрытого бета-теста, где ранее играло более 1000 одновременных игроков. Без позитивного сарафанного радио у проекта, несмотря на интересную концепцию, практически нет шансов набрать популярность в раннем доступе.