Square Enix анонсировала асимметричный сетевой шутер Killer Inn - в игре будет русский

На Summer Game Fest 2025 компания Square Enix представила Killer Inn — новую асимметричную многопользовательскую игру с элементами социальной дедукции, разработанную студией Tactics Studio. Игроки оказываются в мрачном особняке, где делятся на две команды — «ягнят» и «волков». Цель «волков» — скрытно устранить всех противников, тогда как «ягнята» должны вычислить убийц и остановить их, не зная заранее, кто кому принадлежит.

Игровой процесс включает исследование особняка, сбор оружия и снаряжения из сундуков и у торговцев, выполнение квестов ради токенов и открытие улучшенного лута. На выбор — более 20 персонажей с уникальными способностями, которые можно прокачивать по ходу матча. В арсенале — ножи, пистолеты, гранаты и другое оружие.

Особое внимание уделено системе улик: после убийства на теле жертвы остаются следы — волосы, кровь, одежда или отпечатки. Игра сама помогает анализировать найденные улики, выделяя подозрительных игроков. Чтобы победить, «ягнята» могут как устранить раскрытых «волков», так и сбежать на лодке, если смогут её разблокировать.

Игра не поощряет хаотичное поведение — убийство другого «ягнёнка» влечёт мгновенное исключение. В особняке есть безопасные зоны, где убийства запрещены, иначе служащие немедленно раскроют личность волка.

Killer Inn пока не имеет точной даты выхода, однако закрытое бета-тестирование на ПК (Steam) запланировано в ближайшее время. Также известно, что в игре будет тестовая локализация на русский язык.