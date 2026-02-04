ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Killer Inn 12.02.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
4.8 9 оценок

Square Enix анонсировала бесплатный бета-тест своей детективной онлайн-игры Killer Inn - сама игра будет платной

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания Square Enix объявила о проведении открытого бета-теста своей игры в жанре "детективного боевик" под названием Killer Inn. Тест пройдет на PC (Steam) с 7 февраля по 10 февраля. Участие бесплатное для всех желающих. Релиз игры в раннем доступе состоится 12 февраля.

Игроки делятся на две команды: малочисленных Волков и превосходящих по числу Овец. Действие разворачивается в таинственном старинном замке, где команды вступают в смертельную игру обмана. Цель Волков: скрывая свою истинную личность, устранить всех Овец. Цель Овец: по собранным уликам вычислить и уничтожить Волков. В игре могут участвовать до 24 человек. В отличие от классической "Мафии", здесь нет этапов обсуждения и голосования. Акцент сделан на динамичный PvP-экшен, где важны реакция и навыки. На локациях спрятано оружие, броня и ловушки, а каждый персонаж обладает уникальными способностями.

В начале продаж в раннем доступе игра будет стоить 1200 йен (около 590 руб). В первые две недели игра будет продаваться со скидкой 10%. Также будет доступно "Специальное издание для поддержавших проект" за 3400 йен (около 1 675 руб) с эксклюзивным контентом: двумя персонажами, скинами и расширенными настройками лобби (в будущем обновлении). После окончания раннего доступа цена должна вырасти.

6
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
JohnyKitamao

уже можно было участвовать в тестировании, такое себе, а не игра
за платно умрёт сразу же

2
Destroited
сама игра будет платной

зеленый магазин прочитав это

Alex40001

как ты собрался к примеру в амонг асс играть соло?

Destroited Alex40001

я его в стиме еще в прошлом году бесплатно получил так что с этим проблем нету

1
нитгитлистер

судя по оиписанию всё довольно занятно. не для каждого коненчо но свою нишу явно займет

Alex40001

нет не занятно это сломаная мафия х сломаный фортнайт без стройки

нитгитлистер Alex40001

так а зачем там стройка?)) идея игры проста. выжить. чтобы выжить надо придумать ка кзащититься и понять от кого именно защититься. как по мне это весьма занятно и относительно реалистично

Alex40001 нитгитлистер

там ближайшая игра была про шерлок холмса там 3 убийц и 6 жертв. так игра не взлетела но там из оружия наверно только пистолет был

Raphtallia

Опять игра про амогусов что-ли?

нитгитлистер

да но нет))