Square Enix анонсировала бесплатный бета-тест своей детективной онлайн-игры Killer Inn - сама игра будет платной

Компания Square Enix объявила о проведении открытого бета-теста своей игры в жанре "детективного боевик" под названием Killer Inn. Тест пройдет на PC (Steam) с 7 февраля по 10 февраля. Участие бесплатное для всех желающих. Релиз игры в раннем доступе состоится 12 февраля.

Игроки делятся на две команды: малочисленных Волков и превосходящих по числу Овец. Действие разворачивается в таинственном старинном замке, где команды вступают в смертельную игру обмана. Цель Волков: скрывая свою истинную личность, устранить всех Овец. Цель Овец: по собранным уликам вычислить и уничтожить Волков. В игре могут участвовать до 24 человек. В отличие от классической "Мафии", здесь нет этапов обсуждения и голосования. Акцент сделан на динамичный PvP-экшен, где важны реакция и навыки. На локациях спрятано оружие, броня и ловушки, а каждый персонаж обладает уникальными способностями.

В начале продаж в раннем доступе игра будет стоить 1200 йен (около 590 руб). В первые две недели игра будет продаваться со скидкой 10%. Также будет доступно "Специальное издание для поддержавших проект" за 3400 йен (около 1 675 руб) с эксклюзивным контентом: двумя персонажами, скинами и расширенными настройками лобби (в будущем обновлении). После окончания раннего доступа цена должна вырасти.